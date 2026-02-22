Fotbalistul care a fost la City, categoric în privința lui Olăroiu: „Obligatoriu!“

România e printre țările respectate din zona Golfului Persic, iar asta și datorită sportului. Când vedem cum vorbesc arabii despre oameni precum regretatul Ilie Balaci, Anghel Iordănescu, Răzvan Lucescu sau Mirel Rădoi, ne convingem că aceștia au făcut o muncă de bună calitate, în Asia.

Pe lista românilor care au câștigat respectul lumii arabe trebuie să fie inclus și Cosmin Olăroiu (56 de ani). Pentru că Oli, care ajuns aici în 2007, a prins „rădăcini“ în Asia exclusiv datorită rezultatelor sale excelente. E suficient să amintim că Olăroiu a cucerit trofee în toate țările de pe continent în care a lucrat (Arabia Saudită, Qatar, Emirate și China), ca să ne dăm seama la ce nivel a ajuns fostul stelist.

Cosmin Olăroiu, susținut de fostul său elev: „Va reconstrui naționala noastră“

Dintre toate țările în care a lucrat Oli, cele mai bune rezultate le-a avut în Emirate. Dovadă și cele 16 trofee pe care le-a câștigat aici cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah. Cu ultimele două grupări, românul a jucat și două finale Champions League, în 2015 și în 2025. Pe prima a pierdut-o, însă pe a doua a câștigat-o, obținând un rezultat istoric pentru fotbalul din Emirate.

Firește, cu un asemnea CV la nivel de cluburi, Olăroiu a fost răsplătit pentru munca sa, fiind numit selecționerul Emiratelor, în mai 2025. Chiar dacă marele său obiectiv la națională, și anume calificarea pentru Mondialul din 2026, a fost ratat, Oli a fost menținut în funcție de Federația din Emirate. Încă un semn că românul e foarte respectat.

Acum, cu Olăroiu pe bancă, naționala Emiratelor începe un nou capitol. Unul în care ținta e un parcurs cât mai bun la Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită). Primele meciuri de pregătire, pentru acest turneu final, se vor juca, luna viitoare, cu Armenia (26 martie, Abu-Dhabi) și cu Insulele Feroe (30 martie, Dubai).