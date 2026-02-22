Fotbalistul care a fost la City, categoric în privința lui Olăroiu: „Obligatoriu!“

Amir Kiarash
Sportul românesc se poate mândri, inclusiv acum când nu mai avem rezultatele din trecut, cu niște ambasadori care fac cinste țării peste hotare.

Cosmin OlaroiuEmiratele Arabe Uniteromanii din zona araba
România e printre țările respectate din zona Golfului Persic, iar asta și datorită sportului. Când vedem cum vorbesc arabii despre oameni precum regretatul Ilie Balaci, Anghel Iordănescu, Răzvan Lucescu sau Mirel Rădoi, ne convingem că aceștia au făcut o muncă de bună calitate, în Asia.

Pe lista românilor care au câștigat respectul lumii arabe trebuie să fie inclus și Cosmin Olăroiu (56 de ani). Pentru că Oli, care ajuns aici în 2007, a prins „rădăcini“ în Asia exclusiv datorită rezultatelor sale excelente. E suficient să amintim că Olăroiu a cucerit trofee în toate țările de pe continent în care a lucrat (Arabia Saudită, Qatar, Emirate și China), ca să ne dăm seama la ce nivel a ajuns fostul stelist.

Cosmin Olăroiu, susținut de fostul său elev: „Va reconstrui naționala noastră“

Dintre toate țările în care a lucrat Oli, cele mai bune rezultate le-a avut în Emirate. Dovadă și cele 16 trofee pe care le-a câștigat aici cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah. Cu ultimele două grupări, românul a jucat și două finale Champions League, în 2015 și în 2025. Pe prima a pierdut-o, însă pe a doua a câștigat-o, obținând un rezultat istoric pentru fotbalul din Emirate.

Firește, cu un asemnea CV la nivel de cluburi, Olăroiu a fost răsplătit pentru munca sa, fiind numit selecționerul Emiratelor, în mai 2025. Chiar dacă marele său obiectiv la națională, și anume calificarea pentru Mondialul din 2026, a fost ratat, Oli a fost menținut în funcție de Federația din Emirate. Încă un semn că românul e foarte respectat.

Acum, cu Olăroiu pe bancă, naționala Emiratelor începe un nou capitol. Unul în care ținta e un parcurs cât mai bun la Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită). Primele meciuri de pregătire, pentru acest turneu final, se vor juca, luna viitoare, cu Armenia (26 martie, Abu-Dhabi) și cu Insulele Feroe (30 martie, Dubai).

Înaintea acestor partide, Oli a primit un vot de încredere din partea fostului său elev de la Al-Ain, Omar Abdulrahman (foto, sus, 34 de ani).

Retras din activitate acum, după mai multe accidentări grave. Omar Abdulrahman a fost printre cei mai mari jucători din istoria fotbalului din Emirate. Și, în 2012, a fost pe punctul de a semna cu Manchester City, după ce a susținut probe de joc aici și i-a încântat pe șefii clubului. Mutarea nu s-a mai realizat însă, întrucât au fost probleme legate de obținerea permisului de muncă pentru fotbalistul din Emirate.

În ciuda transferului ratat la City, Omar Abdulrahman a fost o adevărată stea a fotbalului asiatic, dovadă și includerea sa pe lista celor mai talentați fotbaliști ai continentului de către ESPN și FIFA.

Acum, din postura de fost mare jucător al Emirateor, Omar Abdulrahman a vorbit la superlativ despre actualul selecționer al primei reprezentative.

Trebuie să avem răbdare cu Cosmin (n.r. – Olăroiu) pentru că e un mare antrenor. De asemenea, să nu uităm că lotul primei reprezentative a suferit schimbări majore, în ultima perioadă. Așa că selecționerul are nevoie de timp pentru a finaliza munca de reconstrucție. Repet: obligatoriu, trebuie să avem răbdare. N-am însă nicio îndoială că echipa națională e pe mâini bune cu Cosmin în frunte“, a spus Omar Abdulrahman, în presa locală.

Până la finalul acestui an, pe lângă meciurile amicale pe care le va disputa, naționala Emiratelor va avea și participarea la Gulf Cup (Jeddah, Arabia Saudită, 23 septembrie – 6 octombrie), o întrecere în cadrul căreia Olăroiu va face ultimele retușuri, în vederea Cupei Asiei din 2027.

