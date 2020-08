Pana si strainii regreta ca Simona Halep nu e la US Open! Mats Wilander: "Imi pare rau nu atat pentru turneu, cat pentru ea!"

Mats Wilander si-ar fi dorit sa o vada pe Simona Halep si in acest an la New York.

De sapte ori campion in turneele de mare slem, fostul mare tenismen suedez, Mats Wilander s-a declarat dezamagit de faptul ca Simona Halep nu va fi prezenta la New York pentru editia 2020 a Openului American.

In urma unei alegeri personale, numarul 2 WTA s-a hotarat sa nu calatoreasca spre Coasta de Est a Statelor Unite ale Americii, preferand sa ramana la domiciliul sau din Bucuresti, din motive de siguranta in contextul pandemiei de coronavirus.

"Cred ca toata lumea este dezamagita ca nu toti cei mai buni jucatori vor lua startul la US Open. Sunt mai dezamagit pentru ei decat pentru turneu. Imi pare rau de sportivii care nu au venit la US Open pentru ca am sentimentul ca a contat faptul ca nu au putut face calatoria si nu ca aceasta ar fi fost alegerea lor. Cred ca nu au avut de ales. Fie din cauza Roland Garros, fie ca au persoane varstnice in familie, am impresia ca alegerea le-a fost impusa de circumstante si imi pare foarte rau pentru ei," a afirmat Mats Wilander, informeaza Adevarul.

Chestionat cu privire la ce ar fi decis daca el insusi s-ar fi aflat in pozitia jucatorilor de acum, Mats Wilander a raspuns: "As fi venit, categoric! Pe langa faptul ca m-am antrenat cu drag, motivul pentru care am ajuns un jucator de top a fost faptul ca mi-a placut si mai mult sa joc meciuri oficiale. M-as fi simtit groaznic sa nu joc in competitii cu miza cand cred ca acesta este singurul sens al carierei unui jucator profesionist," a adaugat tenismenul care isi are resedinta in Hailey, Idaho.