Un multiplu campion de Grand Slam a fost lăudat de Benoit Paire pentru anduranța sa la băut

Benoit Paire (34 de ani, 126 ATP) s-a declarat surprins de anduranța la băut a elvețianului Stan Wawrinka, triplu câștigător de Grand Slam.

Francezul a dezvăluit că a fost „băgat sub masă” de Wawrinka, în câteva rânduri, deși el însuși este cunoscut pentru înclinația sa pronunțată de a se bucura de viața de noapte.

„Sunt filmat? Trebuie să spun că Wawrinka, când este în formă, este capabil să ducă foarte mult. Stan este solid, m-a băgat de câteva ori sub masă,” a dezvăluit Benoit Paire pentru WeLoveTennis, sursă citată de Gazeta Sporturilor.

Secretul lui Wawrinka? Jucătorul din Hexagon notează că elvețianul ar avea o anduranță ieșită din comun, întrucât este capabil de antrenamente intense în ziua următoare.

„Ceea ce este impresionant la el este că a doua zi este capabil să joace cinci ore, fără vreo problemă. Se poate antrena ca un nebun după o astfel de ieșire, nu sunt mulți oameni care reușesc așa ceva,” a mai spus Benoit Paire.

Benoit Paire on Stan Wawrinka’s alcohol tolerance:

“Stan is solid, he put me in the gutter several times… The next day, he is able to go five hours on the court, sweat & train... There are not many people who can do this.” ???? pic.twitter.com/ZMKA3vcusr