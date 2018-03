Ostapenko, victorie de senzatie cu Kvitova la Miami! Muguruza, OUT! Meciurile din sferturile de finala

Jelena Ostapenko a invins-o pe Petra Kvitova in cel mai asteptat meci din optimile de la Miami.

Ostapenko s-a impus in fata Kvitovei, aflata in mare forma inaintea turneului de la Miami.

Garbine Muguruza isi continua forma slama. Ea a pierdut in fata americancei Sloane Stephens.

Toate rezultatele din optimi



Zarina Diyas - Karolina Pliskova 2-6, 1-2 (retragere a sportivei din Kazhstan)

Angelique Kerber - Yafan Wang - 6-7 (1), 7-6 (5), 6-3

Garbine Muguruza - Sloane Stephens 3-6, 4-6

Ashleigh Barty - Elina Svitolina 5-7, 4-6

Venus Williams - Johanna Konta 5-7, 6-1, 6-2

Agnieszka Radwanska - Viktoria Azarenka 2-6, 2-6

Danielle Collins - Monica Puig 3-6, 6-4, 6-2

Jelena Ostapenko - Petra Kvitova 7-6 (4), 6-3

Meciurile din sferturile de finala:

Sloane Stephens - Angelique Kerber

Viktoria Azarenka - Karolina Pliskova

Jelena Ostapenko - Elina Svitolina

Venus Williams - Danielle Collins