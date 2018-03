Reactia Simonei Halep dupa eliminarea de la Miami. Ce s-a intamplat in decisiv si declaratia cu care surprinde: "Poate nu sunt suficient de pregatita pentru nivelul acesta"

Simona Halep a fost eliminata in turul 3 al turneului de la Miami de poloneza Radwanska, scor 6-3, 2-6, 3-6.

Simona Halep a vorbit dupa eliminarea de la Miami. Ea a pus infrangerea si pe seama oboselii acumulate.

Halep a surprins la un moment dat, spunand: "Poate nu sunt suficient de pregatita pentru a juca la nivelul acesta".

"Am jucat destul de bine in primul set, dar apoi am scazut nivelul. Sunt un pic obosita. Poate ca nu sunt sufiecient de pregatita pentru a juca la nivelul acesta.

Nu a adus nimic nou. A jucat la fel cum joaca mereu, scoate mingile si nu prea greseste. Eu am gresit mult. Am jucat prea pe centru. Ea a avut posibilitatea sa faca cam ce a vrut. Meciul puteam sa il castig daca nu jucam slab. Merg inainte", a spus Simona Halep.

Simona Halep va ramane cel putin pana la jumatatea lunii mai pe locul 1 al clasamentului mondial WTA.