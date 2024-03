Grigor Dimitrov s-a calificat în finala de la Miami după o victorie în trei seturi împotriva lui Alexander Zverev, scor 6-4, 6-7, 6-4. A fost o partidă memorabilă datorită unor servicii excelente ale ambilor jucători, iar diferența s-a făcut prin fructificarea șanselor de break de către Dimitrov.

Într-o semifinală care a oferit un spectacol de excepție, Dimitrov a ieșit învingător după mai mult de două ore și jumătate de luptă. Cu toate că cei doi jucători au fost aproape inseparabili, bulgarul a fost mai eficient în momentele cruciale.

În primul set, Zverev nu a reușit să capitalizeze o șansă de break, în timp ce Dimitrov a fructificat oportunitatea sa și și-a adjudecat setul inițial. În setul doi, niciunul dintre jucători nu a reușit să obțină o minge de break, iar Zverev a câștigat tie-break-ul. În setul decisiv, Zverev a ratat o minge de break crucială, iar Dimitrov a profitat de această ocazie și și-a asigurat victoria.

"A fost ca o luptă între doi câini, ne-am luat la bătaie unul pe celălalt", a declarat Dimitrov, conform ATP Tour.

"Și-a îmbunătățit jocul în setul al doilea, în setul al treilea a avut și el o șansă, dar am servit bine".

Această victorie îl propulsează pe Dimitrov în prima finală de la Miami din cariera sa și în a treia finală de Masters. Deși a obținut un singur titlu la un astfel de turneu, la Cincinnati în 2017, Dimitrov este hotărât să își îmbunătățească palmaresul.

GRIGOR FINDS HIS PARADISE IN MIAMI ???? @GrigorDimitrov defeats Zverev 6-4 6-7(4) 6-4, snapping a 7-match losing streak against the German to reach his third Masters 1000 final! @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/fjqlEQPBVy

În plus, Dimitrov a devenit cel mai în vârstă jucător din istorie care a învins jucători din top 10 ATP în optimi, sferturi și semifinale la un Masters. Această performanță remarcabilă îl consolidează în elita tenisului mondial.

Indiferent de rezultatul finalei cu Sinner, Dimitrov va reveni în top 10 ATP începând de luni, marcând un moment semnificativ în cariera sa, având a treia cea mai lungă "dispariția" din top 10 din istoria tenisului, cu 260 săptămâni(6 ani), în spatele lui Albert Costa și Gilles Simon.

Longest gaps between being ranked in the top 10

Dimitrov No. 3 on the list since the ATP computer rankings began in 1973https://t.co/bzgAjdM2kW#tennistv pic.twitter.com/upft1fclCc