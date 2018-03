"I-a lasat pe organizatori fara favorita!" Presa internationala, surprinsa de modul in care a fost eliminata Halep

Simona Halep pleaca de la Miami dupa infrangerea in fata Radwanskai din turul 3.

Halep a pierdut in trei seturi, 3-6, 6-2, 6-3, dupa un prim set excelent, dar si o cadere inexplicabila. "Poate ca nu sunt pregatita sa joc la asemenea nivel", a spus Simona la conferinta.



Miami Herald: "Marea favorita Simona Halep a fost depasita de poloneza Radwanska cu scorul de 3-6, 6-2, 6-3".

BBC: "Halep avusese deja emotii la Miami si in turul precedent, dupa ce a intors de la 0-1 la seturi cu Oceane Dodin, dar atunci a putut intoarce soarta meciului, lucru care nu s-a mai intamplat si cu Radwanska, desi romanca a avut 2-0 in decisiv".

Straits Times: "Simona Halep a lasat organizatorii de la Miami si fara locul 1 in clasamentul WTA, dupa ce cu o zi inainte iesise din competitie si locul secund, Caroline Wozniacki. Chiar daca a pierdut meciul, Halep e sigura de locul 1 mondial WTA si in continuare. Fosta campioana de la Miami de acum 6 ani obtine prima victorie dupa doua luni, urmand sa joace un meci interesant cu Viktoria Azarenka, pentru un loc in sferturi".

New Indian Express: "Cu primul set in buzunar, Halep a fost vizibil frustrata de inceputul perfect de set 2 al Radwanskai, cea care a pierdut doar patru puncte pana sa faca 4-0 pe tabela. Chiar daca a condus cu 2-0 in decisiv, romanca nu a putut mentine avantajul si, avand 44 de greseli nefortate in cont, i-a permis polonezei sa faca sase din ultimele sapte game-uri ale meciului si sa securizeze victoria".