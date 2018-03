Nici macar Radwanska nu intelege ce s-a intampla cu Simona Halep: "In mod normal ea nu joaca asa!"

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Radwanska a obtinut a doua victorie din cariera in fata unui lider mondial si a sasea victorie in fata Simonei Halep. Ea conduce acum la duelurile directe cu 6-5.

"Sunt fericita, joaca un tenis extraordinar in ultima perioada. O victorie ca asta te face fericita, sunt fericita ca m-am impus in decisiv. Atmosfera e grozava, totul a fost perfect.

Nu am inceput bine meciul, am facut multe erori, nu am fost suficient de agresiva, iar primul set s-a dus rapid. Si al doilea la fel, dar pentru mine. Nu au fost atat de multe raliuri, in mod normal asta e jocul Simonei. Au fost multe puncte frumoase oricum, ma bucur de acest meci.

Fiecare meci e special, cu stadionul plin, nu ai cum sa ceri mai mult", a spus Radwanska la final.