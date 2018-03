Visul american s-a incheiat! Simona Halep si Irina Begu, OUT din proba de dublu de la Miami

Halep si Niculescu au fost invinse de perechea Raquel Atawo/Anna-Lena Groenefeld.

Dupa ce a iesit la simplu in turul 3, Simona Halep a ratat si calificarea in sferturile de la Miami in proba de dublu. Halep si Begu au pierdut in super tie-break in fata perechii Raquel Atawo/Anna-Lena Groenefeld, scor 7-6(3), 2-6, 8-10.

Partida a durat o ora si 42 de minute.

"Bye bye hard cort", e mesajul Simonei, care se pregateste acum pentru terenul ei favorit, zgura.