O noua CRIZA pentru Simona Halep! A certat-o pe Irina Begu si a vrut sa SPARGA racheta! FOTO

Nervii Simonei Halep au cedat si in partida de dublu, pierduta alaturi de Irina Begu.

Dupa ce a iesit la simplu in turul 3, Simona Halep a ratat si calificarea in sferturile de la Miami in proba de dublu. Halep si Begu au pierdut in super tie-break in fata perechii Raquel Atawo/Anna-Lena Groenefeld, scor 7-6(3), 2-6, 8-10. Partida a durat o ora si 42 de minute.

Partida a fost extrem de disputata, iar nervii Simonei au cedat in super tie-break, dupa ce a considerat ca Irina nu s-a implicat suficient pentru castigarea unui punct. Simona a vrut sa dea si cu racheta de pamant, dar apoi s-a calmat si a dat mana cu colega ei. Cele doua vor sa faca pereche si la FED Cup, in meciul cu Elvetia de pe 21 aprilie de la Cluj.

Captura: Digi