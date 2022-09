Ons Jabeur dezvăluie cum s-a calificat în finala US Open: „Pentru prima dată în carieră, am ascultat sfaturile antrenorului” 

Ons Jabeur (28 de ani, 5 WTA) este prima jucătoare care s-a calificat în două finale de Grand Slam consecutive, de la Serena Williams, în 2019. Jabeur a dispus în penultimul act al Openului American de Caroline Garcia, scor 6-1, 6-3, în doar 66 de minute de joc.

Sportiva tunisiană a declarat că abia așteaptă să își ia revanșa în fața Igăi Swiatek, în finala US Open 2022, după ce jucătoarea poloneză a învins-o, scor 6-2, 6-2, în ultimul act al competiției WTA 1000 de la Roma, în primăvara acestui an.

Ons Jabeur, impresionată de compatrioți: tunisienii au urmărit meciul său din sferturi, în detrimentul partidei PSG - Juventus, din Liga Campionilor

Iga Swiatek - Ons Jabeur, finala US Open 2022: scorul întâlnirilor directe este egal, 2-2.

„Am făcut un meci grozav. Acesta a fost planul, să urmez în totalitate sfaturile antrenorului meu. A fost bine, nu a avut nimic să-mi spună, la finalul partidei.

Tactic, antrenorul mi-a spus să joc pe reverul ei, pentru că a fost dominantă cu forehandul. Știam că o să atace cu orice ocazie,” a dezvăluit prima jucătoare africană calificată în finala Openului American.

Jabeur își explică succesul din 2022: „Am început să spun cu voce tare obiectivele pe care voiam să le ating.”

Întrebată despre modul în care se simte calificarea în ultimul act al competiției de la New York, în raport cu finala jucată mai devreme în acest an, la Wimbledon, Ons Jabeur a replicat, spunând: „Se simte mai real. La Wimbledon parcă trăiam un vis, nu puteam să cred ce trăiesc. Chiar și după finală, am continuat să-mi urmez rutina, nu-mi dădeam seama ce performanță am reușit.

Sper că mă voi obișnui cu senzația. Sunt fericită că am confirmat calificarea în finala turneului de la Wimbledon. Oamenii sunt surprinși că sunt în finală, dar mi-am făcut treaba, iar acum știu ce trebuie să fac pentru a câștiga. O să dau tot ce am pentru a cuceri titlul de campioană,” a declarat Ons Jabeur, la conferința de presă organizată după semifinala cu Caroline Garcia.

Nu în ultimul rând, Ons Jabeur și-a explicat succesul extraordinar din 2022 printr-o schimbare de abordare asupra obiectivelor pe care și le-a impus. „Am început să vorbesc cu voce tare despre obiectivele pe care vreau să le îndeplinesc: să ajung în top 5 WTA, să câștig un turneu de mare șlem și să mă calific la Turneul Campioanelor, iar acum toate se pot bifa, pe rând,” a completat Ons Jabeur.