Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a produs hărmălaie pe străzile orașului New York. După cucerirea celui de-al treilea titlu de mare șlem al carierei, sportiva poloneză a celebrat ocazia specială alături de miile de fani polonezi veniți să o felicite pentru prima victorie a unei jucătoare din Polonia în turneul de la US Open.

Swiatek a învins-o pe Jabeur în două seturi, scor 6-2, 7-6 (5), controlând cu autoritate partida, timp de un set și jumătate, reușind de asemenea să contreze eficient o revenire a tunisiencei, de la scorul de 4-2 în setul secund.

Polonezii stabiliți la New York au sărbătorit alături de Iga Swiatek câștigarea US Open 2022

19 lovituri direct câștigătoare a semnat numărul 1 mondial în cele 110 minute ale finalei US Open 2022, încheiate cu un discurs în care Iga Swiatek a invitat umanitatea la unitate și susținere, în aceste timpuri dificile.

Sărbătoarea Igăi Swiatek de la New York le-a adus aminte fanilor români ai tenisului de celebrarea succesului Simonei Halep de la Wimbledon, din vara anului 2019, de către mulțimile de conaționali prezenți în cartierul londonez.

US Open champion @iga_swiatek presents the trophy to her fans.

