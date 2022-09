Nick Kyrgios, amendă-record la US Open: tenismenul australian va pierde $32,000 din premiul uriaș câștigat la New York

Învins în sferturile US Open de Karen Khachanov (26 de ani, 31 ATP), scor 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3), 6-4, după 3 ore și 39 de minute de joc, Nick Kyrgios (27 de ani, 25 ATP) și-a văzut ruinat visul de a deveni campion de Grand Slam în proba individuală în 2022, sezonul în care a reușit această performanță în premieră, în proba de dublu.

Tenismenul australian nu și-a putut reprima frustrarea uriașă trăită la finalul partidei de trei ore și treizeci și nouă de minute și a distrus două rachete, în timp ce oponentul său, Karen Khachanov 26 de ani, 31 ATP), sărbătorea prima calificare a carierei într-o semifinală de Grand Slam.

A meltdown from Nick Kyrgios after losing in the US Open quarterfinal! pic.twitter.com/hUTaihlTBF

De-a lungul US Open 2022, Nick Kyrgios a fost sancționat de cinci ori, pentru scuipat în direcția echipei sale, înjurături și distrugerea rachetelor, notează Eurosport.

$445,000 este suma securizată de Nick Kyrgios pentru atingerea fazei sferturilor la Flushing Meadows, cu care jucătorul australian va rămâne aproape integral, în condițiile în care suma de $32,500 reprezintă aproape jumătate din premiul pe care îl va primi, alături de Thanasi Kokkinakis, pentru calificarea în optimile probei de dublu, $56,400.

Kyrgios' fine for yesterday's antics is $14,000. That's his 5th fine of the tournament, with the total $32,500. Suspect he won't worry too much with prize money of $473,200.