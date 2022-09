Nadal, rămas cu șanse matematice: cine va fi numărul 1 ATP după US Open, potrivit probabilităților

Eliminat în faza sferturilor de finală ale competiției de mare șlem de la New York, Daniil Medvedev (26 de ani, 1 ATP) își va încheia o ședere de 20 de săptămâni, bifată în două perioade, pe prima poziție a ierarhiei ATP.

Tenismenul rus a fost învins de Nick Kyrgios, eșec care a făcut matematic sigură tranziția către noul număr 1 mondial. Numele acestuia este încă necunoscut, dar variantele sunt limitate: fie Rafael Nadal va beneficia de jocul rezultatelor, fie unul dintre semifinaliștii debutanți la US Open, Carlos Alcaraz și Casper Ruud vor rescrie istoria tenisului.

Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) va redeveni lider ATP după o pauză de doi ani și șapte luni doar în cazul în care atât Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP), cât și Casper Ruud (23 de ani, 7 ATP) vor fi învinși în semifinalele turneului de la US Open de către Frances Tiafoe, respectiv Karen Khachanov.

Dacă Ruud va pierde în fața lui Khachanov, iar Alcaraz va juca finala, tenismenul iberic va deveni cel mai tânăr număr unu din istoria clasamentului ATP, la doar 19 ani și 4 luni.

În cazul în care Alcaraz va fi eliminat de Tiafoe, iar Ruud va reuși să treacă de Khachanov, Casper Ruud va deveni primul norvegian care urcă pe prima poziție a clasamentului mondial.

Scenariul unei finale Casper Ruud - Carlos Alcaraz va avea totul de oferit între cei doi combatanți: dincolo de primul titlu de mare șlem, câștigătorul va fi privilegiat și de onoarea de a deveni, în premieră, număr 1 ATP.

Cum arată clasamentul ATP LIVE, înaintea semifinalelor US Open 2022

Cum arată clasamentul ATP LIVE, înaintea semifinalelor US Open 2022

Indiferent de deznodământul ediției 2022 a Openului American, top 3-ul ATP va fi alcătuit din Rafael Nadal, Carlos Alcaraz și Casper Ruud, începând de luni, 12 septembrie, însă rezultatele de la Flushing Meadows vor stabili ordinea dintre cei trei tenismeni care au marcat istoria sezonului actual.

A new @atptour world No.1 will be crowned ????????

???????? @RafaelNadal

???????? @carlosalcaraz

???????? @CasperRuud98 pic.twitter.com/Ou1KGbux42