Swiatek nu domină doar pe zgură! Numărul 1 WTA s-a calificat în semifinalele US Open: care este finala anunțată în turneul feminin

Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a devenit prima jucătoare poloneză calificată în semifinalele turneului de la US Open. Liderul tenisului feminin mondial a dispus de americanca Jessica Pegula (28 de ani, 8 WTA) în faza ultimelor opt participante, scor 6-3, 7-6 (4), la capătul a două ore de joc fără șapte minute.

În semifinalele turneului feminin de la US Open, Caroline Garcia și Ons Jabeur se vor vineri-dimineață, începând cu ora 02:00. Duelul francezo-tunisian va fi succedat de bătălia polonezo-bielorusă dintre Iga Swiatek și Aryna Sabalenka, după ora 03:30.

IGA SWIATEK IS INTO THE SEMIS pic.twitter.com/0ylzbW3bgT

Swiatek a lovit direct câștigător în 22 de ocazii, bifând cu 8 winnere mai mult decât Jessica Pegula.

Poloneza a condus și la capitolul erori neforțate (32-29), arătând că și-a asumat multe riscuri pentru a forța cel mai bun rezultat al carierei la New York.

Este a patra semifinală de Grand Slam din cariera Igăi Swiatek, după cele bifate la Roland Garros 2020, 2022 și Australian Open 2022.

În sezonul 2022, Iga Swiatek a ajuns la un palmares ireal, de 55 de victorii și șapte eșecuri, iar în turneele de mare șlem poloneza numără 19 succese și doar două înfrângeri.

- 55-7 in 2022, 19-2 in Grand Slams. pic.twitter.com/vsrdUyPfnl

World number #1 Iga Swiatek beats USA number #1 Jessica Pegula 6-3, 7-6(4) to reach the #USOpen semifinals.

???????? I G A ????????

World No.1 @iga_swiatek moves past Pegula and is the first Polish woman to reach the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/nZWxJySIWm