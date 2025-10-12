Monegascul l-a învins sâmbătă pe un Novak Djokovic accidentat, scor 6-3, 6-4, în semifinalele turneului Masters 1000 de la Shanghai și a transformat un succes personal într-o veritabilă sărbătoare națională pentru micuțul principat.



Vacherot, care a intrat pe tabloul de calificări doar ca rezervă, a scris o pagină de istorie, devenind cel mai slab clasat jucător care ajunge vreodată într-o finală de Masters 1000. Performanța sa a depășit granițele terenului de tenis, iar impactul real al victoriei l-a simțit abia când a ajuns la vestiare. Mesajele primite de la familie, prieteni și fani l-au copleșit și au transformat reușita sa într-un motiv de mândrie națională pentru Monaco.



"Să văd bucuria pe care o aduc acasă îmi umple inima"

Sportivul de 26 de ani a povestit cu lacrimi în ochi despre momentul în care a conștientizat amploarea victoriei sale.



"Sincer, am o mulțime de emoții. Mi-a luat ceva timp să-mi revin, dar când am intrat în vestiar și mi-am deschis telefonul, a fost destul de greu să nu plâng din cauza mesajelor primite de la toți cei din Monaco, de la prieteni și familie. Este incredibil. Monaco este una dintre cele mai mici țări din lume, nu avem mulți sportivi, iar să văd toată bucuria pe care o aduc acasă este ceea ce îmi umple inima", a transmis Vacherot.



Pentru jucătorul monegasc, meciul cu Djokovic a avut o însemnătate aparte, mai ales că nu a apucat niciodată să-i înfrunte pe ceilalți doi mari rivali ai sârbului. "Am ratat șansa de a juca împotriva lui Roger Federer și Rafael Nadal din cauza clasamentului meu. Astfel, să-l înfrunt pe Novak Djokovic și să împart terenul cu el a fost un sentiment incredibil", a mai zis acesta.



Indiferent de rezultatul finalei de duminică, unde îl va înfrunta, potrivit Tennis World, pe vărul său, Arthur Rinderknech, parcursul de vis al lui Valentin Vacherot la Shanghai a scris deja un capitol de aur în istoria sportului din Monaco.

