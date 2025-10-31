În turneul ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, Valentin Vacherot (26 de ani, 40 ATP) a reușit să aducă de la Shanghai, în fața publicului parizian, cel mai bun tenis de care este capabil.

Vacherot l-a învins pe vărul Arthur Rinderknech și în capitala Franței, după victoria semnată în finala competiției din China, iar, în optimi, a reușit să îl trimită acasă pe jucătorul care l-a eliminat pe numărul unu mondial, Carlos Alcaraz.

Vacherot, sfertfinalist la Paris, după titlul de la Shanghai

Cameron Norrie (31 ATP) a pierdut în minimum de seturi, scor 7-6 (4), 6-4, suferind, în setul secund, unicul break al partidei întinse pe durata a nouăzeci și opt de minute de joc.

Pentru un loc în careul de ași al întrecerii, Valentin Vacherot îl va avea de întrecut pe canadianul Felix Auger-Aliassime (10 ATP), care a ieșit campion la Bruxelles, în urmă cu două săptămâni.

