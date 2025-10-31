GALERIE FOTO Surpriză la Paris. „Revelația” momentului în tenis, Vacherot l-a învins pe tenismenul care l-a eliminat pe Alcaraz

Marcu Czentye
După ce a ieșit campion la Shanghai, Valentin Vacherot a reușit cel mai bun rezultat al carierei și la Paris.

Valentin VacherotCarlos AlcarazCameron NorrieATP Masters 1000 ParisTenis ATP
În turneul ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, Valentin Vacherot (26 de ani, 40 ATP) a reușit să aducă de la Shanghai, în fața publicului parizian, cel mai bun tenis de care este capabil.

Vacherot l-a învins pe vărul Arthur Rinderknech și în capitala Franței, după victoria semnată în finala competiției din China, iar, în optimi, a reușit să îl trimită acasă pe jucătorul care l-a eliminat pe numărul unu mondial, Carlos Alcaraz.

Vacherot, sfertfinalist la Paris, după titlul de la Shanghai

Cameron Norrie (31 ATP) a pierdut în minimum de seturi, scor 7-6 (4), 6-4, suferind, în setul secund, unicul break al partidei întinse pe durata a nouăzeci și opt de minute de joc.

Pentru un loc în careul de ași al întrecerii, Valentin Vacherot îl va avea de întrecut pe canadianul Felix Auger-Aliassime (10 ATP), care a ieșit campion la Bruxelles, în urmă cu două săptămâni.

Valentin Vacherot

Prin victoria semnată împotriva britanicului Cameron Norrie, Valentin Vacherot și-a asigurat pătrunderea în top 30 ATP, având, în prezent, oportunitatea de a avansa până pe poziția cu numărul 24, în cazul în care va ajunge în semifinale.

În continuare, italianul Jannik Sinner este principalul favorit la câștigarea trofeului, după eliminarea prematură a ibericului Carlos Alcaraz.

Programul sferturilor de finală ale turneului de la Paris-Bercy

  • 15:00 - Valentin Vacherot - Felix Auger-Aliassime
  • după 16:30 - Alexander Bublik - Alex De Minaur
  • 20:00 - Ben Shelton - Jannik Sinner
  • după 21:30 - Daniil Medvedev - Alexander Zverev
