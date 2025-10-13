VIDEO Bătut de vărul său în finala de la Shanghai, Rinderknech nu s-a putut opri din plâns: ce i-a spus la ceremonia de premiere

Bătut de vărul său în finala de la Shanghai, Rinderknech nu s-a putut opri din plâns: ce i-a spus la ceremonia de premiere Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arthur Rinderknech, reacție exemplară la Shanghai: ce i-a transmis vărului său.

TAGS:
Arthur Rinderknech Valentin Vacherot ATP Shanghai Tenis ATP
Din articol

Arthur Rinderknech (30 de ani, 54 ATP) a început finala turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai din postura de favorit, dar s-a înclinat în fața vărului său, Valentin Vacherot, scor 4-6, 6-3, 6-3.

După două ore și douăsprezece minute, Valentin Vacherot (26 de ani, 40 ATP) s-a demonstrat superior și a dus până la capăt un șir de nouă succese aparent imposibile, pe hardul din China.

Arthur Rinderknech, moment extraordinar, în ceremonia de premiere de la Shanghai

Din postura de număr 204 mondial, Vacherot i-a învins inclusiv pe Novak Djokovic, Holger Rune, Tomas Machac și Alexander Bublik, devenind, în doar două săptămâni, jucător de top 40 ATP.

„Pentru Valentin, vărul meu drag, îți mulțumesc pentru tot,” a spus Arthur Rinderknech, moment în care a început să se emoționeze puternic.

Valentin Vacherot a izbucnit în plâns, reacție replicată de Arthur Rinderknech: „Bravo, ești incredibil. Doi veri sunt mai puternici decât unul. Ai câștigat astăzi. Am dat totul, dar meriți această victorie. Sunt atât de fericit pentru tine. Sper că vom mai juca finale, că acesta e doar începutul. Te iubesc mult,” a spus, stăpânindu-și greu emoțiile, tenismenul francez.

Rinderknech, victorii cu Zverev și Medvedev, la Shanghai

Peste jumătate de milion de euro și-a asigurat Arthur Rinderknech prin calificarea în finala turneului de la Shanghai.

Deși reprezintă doar puțin peste jumătate din premiul acordat vărului Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech se poate felicita la capătul unei competiții în care i-a învins, în meciuri de trei seturi, pe Alexander Zverev și Daniil Medvedev.

