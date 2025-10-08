În circuitele ATP și WTA nu trece lună în care sportivii să nu menționeze problema calendarului prea aglomerat și extenuarea care face mai probabilă apariția de accidentări.

În acest context se adaugă o serie de evenimente neoficiale care au îngreunat și mai mult programele tenismenilor de top.

Alcaraz și Djokovic, calificați direct în semifinalele „Six Kings Slam,” un turneu amical cu premii de $13,5 milioane

Invitați la „Six Kings Slam,” un turneu neoficial organizat în Riad, Arabia Saudită, cei mai buni șase jucători ai momentului sunt aproape de a se retrage din acest eveniment.

Cu premii de câte $1,5 milioane garantate doar pentru participare, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz și Alexander Zverev sunt așteptați de saudiți să ducă la bun sfârșit a doua ediție a turneului amical, însă incertitudinea planează asupra întregului plan.

Din cei șase tenismeni invitați, patru prezintă probleme fizice notabile, în ultima perioadă. Carlos Alcaraz a acuzat o accidentare la gleznă, în Tokyo, Jannik Sinner s-a retras din turneul de la Shanghai din cauza unor crampe musculare, iar Stefanos Tsitsipas și-a anunțat abandonul înaintea începerii turneului din China.