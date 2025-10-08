GALERIE FOTO Conflict de interese între ATP și milioanele arabilor? Situația neverosimilă din ATP: doar Djokovic și Zverev „mai respiră”

Conflict de interese între ATP și milioanele arabilor? Situația neverosimilă din ATP: doar Djokovic și Zverev „mai respiră"
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Oficialii ATP și milioanele care curg din Arabia Saudită impun două direcții care epuizează jucătorii, în ATP.

Novak Djokovic Alexander Zverev Tenis ATP ATP Shanghai accidentari
În circuitele ATP și WTA nu trece lună în care sportivii să nu menționeze problema calendarului prea aglomerat și extenuarea care face mai probabilă apariția de accidentări.

În acest context se adaugă o serie de evenimente neoficiale care au îngreunat și mai mult programele tenismenilor de top.

Alcaraz și Djokovic, calificați direct în semifinalele „Six Kings Slam,” un turneu amical cu premii de $13,5 milioane

Invitați la „Six Kings Slam,” un turneu neoficial organizat în Riad, Arabia Saudită, cei mai buni șase jucători ai momentului sunt aproape de a se retrage din acest eveniment.

Cu premii de câte $1,5 milioane garantate doar pentru participare, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz și Alexander Zverev sunt așteptați de saudiți să ducă la bun sfârșit a doua ediție a turneului amical, însă incertitudinea planează asupra întregului plan.

Din cei șase tenismeni invitați, patru prezintă probleme fizice notabile, în ultima perioadă. Carlos Alcaraz a acuzat o accidentare la gleznă, în Tokyo, Jannik Sinner s-a retras din turneul de la Shanghai din cauza unor crampe musculare, iar Stefanos Tsitsipas și-a anunțat abandonul înaintea începerii turneului din China.

Posibil conflict de interese între ATP și saudiți

Taylor Fritz a jucat la Shanghai, dar a sfârșit eliminat în turul secund, după un meci în care s-a arătat epuizat, astfel că doar Novak Djokovic și Alexander Zverev au șanse minime de a nu putea participa la Six Kings Slam.

În contextul dat, au apărut voci care susțin că Alcaraz și Tsitsipas s-ar fi retras din turneul de la Shanghai pentru a se asigura că vor putea juca la Riad.

Alcaraz a suferit, prin absența de la Shanghai, pierderi financiare mari și a acuzat oficialii ATP de un calendar mult prea greu de respectat.

Alcaraz, amendat pentru absența din turneul de la Shanghai

Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) are parte de cel mai bun sezon al carierei, după cum el însuși l-a caracterizat, însă nici măcar cele șaizeci și șapte de victorii acumulate în primele nouă luni ale anului nu îl protejează de amenzile aspre ale circuitului ATP.

Pentru că a ajuns la două absențe în circuitul competițiilor ATP Masters 1000 - Toronto și Shanghai -, tenismenul din Murcia va primi cu 50% mai puțin pentru performanțele atinse în întrecerile de acest calibru.

În consecință, Carlos Alcaraz va pierde aproximativ 1,91 milioane de euro din cele 3,82 pe care le-ar fi meritat potrivit rezultatelor obținute pe teren.

„Cred că programul e foarte strâns. Trebuie să îl îndrepte într-un fel. Sunt prea multe turnee obligatorii la rând, nu ni se permite să alegem ce turnee să jucăm,” s-a pronunțat Carlos Alcaraz, în capitala Japoniei.

