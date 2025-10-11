Neprevăzut! Djokovic, 'demis' de la Mastersul de la Shanghai de un jucător aflat pe locul 204 ATP

Alexandru Hațieganu
Novak Djokovic, eliminat în semifinale.

Novak DjokovicMastersShanghaiValentin Vacherot

Jucătorul monegasc de tenis Valentin Vacherot, venit din calificări, l-a învins pe sârbul Novak Djokovici şi a reuşit performanţa istorică de a se califica în finala Mastersului de la Shanghai.


Jucătorul de pe locul 204 în clasamentul ATP s-a impus cu 6-3, 6-4 în faţa lui Djokovic, devenind finalistul cu cel mai mic loc din istoria ATP Masters 1000 (din 1990).

Ajuns la Shanghai ca rezervă pentru calificări, jucătorul în vârstă de 26 de ani îl va înfrunta duminică pe vărul său Arthur Rinderknech (locul 54 mondial) sau pe Daniil Medvedev (locul 18) pentru trofeu.

Vacherot, care şi-a asigurat intrarea în Top 100 pentru prima dată în carieră după ce l-a învins pe Holger Rune în sferturile de finală, a urcat 146 de locuri până pe poziţia 58 în clasamentul PIF ATP Live Rankings, ca urmare a performanţei sale de la Shanghai.

El este doar al şaselea jucător din acest secol care a ajuns în prima sa finală ATP Tour la un Masters 1000 şi primul după Alejandro Davidovich Fokina la Monte-Carlo 2022.

