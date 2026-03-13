Spaniolul Carlos Alcaraz (1 ATP) s-a clintit, dar nu a căzut, în duelul cu francezul Arthur Rinderknech (28 ATP), din șaisprezecimile de finală ale competiției ATP Masters 1000 Indian Wells.

Câștigătorul Openului Australian a rămas cu un palmares imaculat în 2026, care începe să capete proporții impresionante; 14 victorii și 0 înfrângeri se văd în dreptul fostului elev al antrenorului Juan Carlos Ferrero, în primele 70 de zile ale anului.

Carlos Alcaraz, 16-0 în 2026. Îl va întâlni pe Daniil Medvedev, în semifinale, în Indian Wells

6-7 (6), 6-3, 6-2 a fost scorul partidei de două ore și douăzeci și șapte de minute, în care Alcaraz a știut cum să treacă peste frustrarea unui prim set pierdut la capătul a șaizeci și cinci de minute de eforturi intense.

Fără înfrângere din 16 noiembrie 2025, când pierdea în două seturi disputate finala Turneului Campionilor, 7-6 (4), 7-5, în favoarea italianului Jannik Sinner, Carlos Alcaraz și-a îndeplinit deja obiectivul setat pentru anul 2026 și are nouă luni în față pentru a urmări alte recorduri impresionante.

După ce a devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem, Carlos Alcaraz pare descătușat de orice presiune, dar și încurajat de propriile progrese, revăzute mai ales în plan psihologic, în ultimele optsprezece luni.

Carlos Alcaraz, „exasperat” că toți adversarii „devin Roger Federer” când joacă împotriva lui

„Să fiu sincer, am obosit să joc cu Roger Federer în fiecare tur. Uneori, simt că adversarii mei joacă la un nivel nebunesc. Nu știu dacă greșesc sau simt corect, dar pare că se întâmplă doar împotriva mea.

Dacă ar juca la un nivel atât de înalt în fiecare meci, ar trebui să fie mai sus în clasament. Încerc să accept și să fac lucruri diferite,” a mărturisit Alcaraz, la Indian Wells.