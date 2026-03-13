GALERIE FOTO „M-am săturat să joc cu Federer!” Câștigă și în zilele proaste. Câte victorii consecutive a adunat numărul unu ATP, Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, meci împotriva lui Casper Ruud, în optimile turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

Spaniolul Carlos Alcaraz (1 ATP) s-a clintit, dar nu a căzut, în duelul cu francezul Arthur Rinderknech (28 ATP), din șaisprezecimile de finală ale competiției ATP Masters 1000 Indian Wells.

Câștigătorul Openului Australian a rămas cu un palmares imaculat în 2026, care începe să capete proporții impresionante; 14 victorii și 0 înfrângeri se văd în dreptul fostului elev al antrenorului Juan Carlos Ferrero, în primele 70 de zile ale anului.

Carlos Alcaraz, 16-0 în 2026. Îl va întâlni pe Daniil Medvedev, în semifinale, în Indian Wells

6-7 (6), 6-3, 6-2 a fost scorul partidei de două ore și douăzeci și șapte de minute, în care Alcaraz a știut cum să treacă peste frustrarea unui prim set pierdut la capătul a șaizeci și cinci de minute de eforturi intense.

Fără înfrângere din 16 noiembrie 2025, când pierdea în două seturi disputate finala Turneului Campionilor, 7-6 (4), 7-5, în favoarea italianului Jannik Sinner, Carlos Alcaraz și-a îndeplinit deja obiectivul setat pentru anul 2026 și are nouă luni în față pentru a urmări alte recorduri impresionante.

După ce a devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem, Carlos Alcaraz pare descătușat de orice presiune, dar și încurajat de propriile progrese, revăzute mai ales în plan psihologic, în ultimele optsprezece luni.

Carlos Alcaraz, „exasperat” că toți adversarii „devin Roger Federer” când joacă împotriva lui

„Să fiu sincer, am obosit să joc cu Roger Federer în fiecare tur. Uneori, simt că adversarii mei joacă la un nivel nebunesc. Nu știu dacă greșesc sau simt corect, dar pare că se întâmplă doar împotriva mea.

Dacă ar juca la un nivel atât de înalt în fiecare meci, ar trebui să fie mai sus în clasament. Încerc să accept și să fac lucruri diferite,” a mărturisit Alcaraz, la Indian Wells.

Ce record urmărește Alcaraz acum în tenis?

Cu paisprezece victorii deja securizate, Carlos Alcaraz se gândește deja la continuarea startului fulminant de sezon, care ar putea însemna doborârea mai multor recorduri.

Dacă ar ieși campion la Indian Wells, Carlos Alcaraz ar ajunge la optsprezece succese fără meci pierdut, aspect care ar însemna al patrulea cel mai bun început de an, în tenis, din 1990 încoace.

După ce a trecut de Ruud și Norrie, Alcaraz a depășit ce au reușit Andre Agassi și Novak Djokovic, în 1995, respectiv 2023, notează Bastien Fachan.

Dacă va ieși campion la Indian Wells, doar Djokovic și Nadal vor fi reușit, în ultima treime de secol, începuturi mai bune de sezon decât cel de care are parte Alcaraz.

Cele mai bune începuturi de sezon din ultimii 30 de ani

  • 41-0 - Djokovic (2011)
  • 26-0 - Djokovic (2020)
  • 20-0 - Nadal (2022)
  • 17-0 - Sampras (1997), Djokovic (2013), Federer (2018)
  • 16-0 - Federer (2006), Sinner (2024), Alcaraz (2026)
  • 15-0 - Agassi (1995), Djokovic (2023)
  • 13-0 - Wawrinka (2014)
