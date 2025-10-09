Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) a legat trei succese pe hardul de la Shanghai, iar prima jucătoare a circuitului WTA i-a comentat prestațiile.
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a declarat că își va aroga merite dacă Novak Djokovic va ieși campion la Mastersul de la Shanghai, deoarece s-a antrenat alături de jucătorul sârb, după încheierea US Open.
Sabalenka, mândră de faptul că a câștigat multe puncte împotriva lui Djokovic, la antrenamente
Sesiunile de antrenament au avut loc în Grecia, țară în care Sabalenka a sărbătorit câștigarea Openului American, iar Djokovic și-a mutat familia.
Povestind cum au decurs schimburile de mingi în antrenamentele cu Djokovic, Sabalenka a spus: „A fost competitiv, striga. Dar am câștigat și eu multe puncte împotriva lui. Sper să confirme asta public,” a declarat Aryna Sabalenka, potrivit TNT Sports.
În ianuarie, Aryna Sabalenka are programat un meci cu Nick Kyrgios, la Hong Kong.
În Grecia, Aryna Sabalenka și Novak Djokovic au ieșit împreună la o cină, alături de parteneri.
Legătura de prietenie dintre sârb și bielorusă le-a purtat noroc în China, unde Sabalenka a imitat performanța lui Djokovic și a ajuns în sferturi, la Wuhan.
6-3, 6-2 a fost scorul prin care Sabalenka a eliminat-o pe Samsonova (20 WTA). Numărul unu WTA o așteaptă pe Elena Ryabkina, în sferturile competiției.
Rezultatele înregistrate în „bătăliile sexelor”
În mai 1973, Bobby Riggs a învins-o cu 6-2, 6-1 pe Margaret Court și a avut încredere totală în abilitatea sa de a replica performanța în fața adversarei Billie Jean King, trei luni mai târziu.
Doar că Billie Jean King s-a impus în minimum de seturi, 6-4, 6-3, 6-3, luând marele premiu de $100,000 pus în jocul cu o audiență globală de 90 de milioane de telespectatori.
Aproape două decenii mai târziu, în 1992, Jimmy Connors a fost mai bun decât Martina Navratilova, într-un duel încheiat 7-5, 6-2.