Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) a legat trei succese pe hardul de la Shanghai, iar prima jucătoare a circuitului WTA i-a comentat prestațiile.

Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a declarat că își va aroga merite dacă Novak Djokovic va ieși campion la Mastersul de la Shanghai, deoarece s-a antrenat alături de jucătorul sârb, după încheierea US Open.

Sabalenka, mândră de faptul că a câștigat multe puncte împotriva lui Djokovic, la antrenamente

Sesiunile de antrenament au avut loc în Grecia, țară în care Sabalenka a sărbătorit câștigarea Openului American, iar Djokovic și-a mutat familia.

Povestind cum au decurs schimburile de mingi în antrenamentele cu Djokovic, Sabalenka a spus: „A fost competitiv, striga. Dar am câștigat și eu multe puncte împotriva lui. Sper să confirme asta public,” a declarat Aryna Sabalenka, potrivit TNT Sports.

În ianuarie, Aryna Sabalenka are programat un meci cu Nick Kyrgios, la Hong Kong.

