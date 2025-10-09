GALERIE FOTO Sabalenka își arogă merite pentru forma lui Djokovic: bielorusa dezvăluie cum a decurs o sesiune de sparring cu sârbul

Sabalenka &icirc;și arogă merite pentru forma lui Djokovic: bielorusa dezvăluie cum a decurs o sesiune de sparring cu s&acirc;rbul Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aryna Sabalenka, despre forma arătată de Novak Djokovic la Shanghai.

TAGS:
Aryna SabalenkaNovak DjokovicTenis WTAWTA Wuhan
Din articol

Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) a legat trei succese pe hardul de la Shanghai, iar prima jucătoare a circuitului WTA i-a comentat prestațiile.

Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a declarat că își va aroga merite dacă Novak Djokovic va ieși campion la Mastersul de la Shanghai, deoarece s-a antrenat alături de jucătorul sârb, după încheierea US Open.

Sabalenka, mândră de faptul că a câștigat multe puncte împotriva lui Djokovic, la antrenamente

Sesiunile de antrenament au avut loc în Grecia, țară în care Sabalenka a sărbătorit câștigarea Openului American, iar Djokovic și-a mutat familia.

Povestind cum au decurs schimburile de mingi în antrenamentele cu Djokovic, Sabalenka a spus: „A fost competitiv, striga. Dar am câștigat și eu multe puncte împotriva lui. Sper să confirme asta public,” a declarat Aryna Sabalenka, potrivit TNT Sports.

În ianuarie, Aryna Sabalenka are programat un meci cu Nick Kyrgios, la Hong Kong.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka bikini grecia 2025 vacanta
×
Aryna Sabalenka / Foto - Getty Images
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
ÎNAPOI LA ARTICOL

În Grecia, Aryna Sabalenka și Novak Djokovic au ieșit împreună la o cină, alături de parteneri.

Legătura de prietenie dintre sârb și bielorusă le-a purtat noroc în China, unde Sabalenka a imitat performanța lui Djokovic și a ajuns în sferturi, la Wuhan.

6-3, 6-2 a fost scorul prin care Sabalenka a eliminat-o pe Samsonova (20 WTA). Numărul unu WTA o așteaptă pe Elena Ryabkina, în sferturile competiției.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic shanghai 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rezultatele înregistrate în „bătăliile sexelor”

În mai 1973, Bobby Riggs a învins-o cu 6-2, 6-1 pe Margaret Court și a avut încredere totală în abilitatea sa de a replica performanța în fața adversarei Billie Jean King, trei luni mai târziu.

Doar că Billie Jean King s-a impus în minimum de seturi, 6-4, 6-3, 6-3, luând marele premiu de $100,000 pus în jocul cu o audiență globală de 90 de milioane de telespectatori.

Aproape două decenii mai târziu, în 1992, Jimmy Connors a fost mai bun decât Martina Navratilova, într-un duel încheiat 7-5, 6-2.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. &bdquo;Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia - Moldova, de la 21:00, LOTUL ales de Mircea Lucescu și cine va fi numărul 10! Primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti
România - Moldova, de la 21:00, LOTUL ales de Mircea Lucescu și cine va fi numărul 10! Primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti
Răzbunarea suspendatului George Buricea! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n CSM Constanța - SCM Politehnica Timișoara din Liga Zimbrilor
Răzbunarea suspendatului George Buricea! Ce s-a întâmplat în CSM Constanța - SCM Politehnica Timișoara din Liga Zimbrilor
Drama lui Samuel Asamoah a ajuns și &icirc;n L Equipe! Ultimele vești despre starea fostului jucător al lui FC U Craiova
Drama lui Samuel Asamoah a ajuns și în L'Equipe! Ultimele vești despre starea fostului jucător al lui FC U Craiova
Florin Prunea, revoltat după ce a văzut imaginile cu Mircea Lucescu de la conferință: &rdquo;Să aducă un popă la ăștia!&rdquo;
Florin Prunea, revoltat după ce a văzut imaginile cu Mircea Lucescu de la conferință: ”Să aducă un popă la ăștia!”
Austriecii și-au făcut calculele! Ce vrea Rangnick &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia: &rdquo;Ar fi de dorit!&rdquo;
Austriecii și-au făcut calculele! Ce vrea Rangnick înaintea meciului cu România: ”Ar fi de dorit!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moldova, conferință cu sc&acirc;ntei la București: C&acirc;nd aveți de g&acirc;nd să vă cereți scuze?

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: &rdquo;Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!&rdquo;

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: ”Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!”

Lisav Eissat, noul internațional rom&acirc;n, ofertă din Superliga: Vă spun &icirc;n premieră!

Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"

Ce lovitură pentru Rom&acirc;nia! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Se pregătește un puci &icirc;n Superliga! Vestiarul fierbe și &icirc;l contestă pe antrenor

Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor

&rdquo;I-ați &icirc;nchis ușa lui Politic sau poate să revină?&rdquo; Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric



Recomandarile redactiei
Florin Prunea, revoltat după ce a văzut imaginile cu Mircea Lucescu de la conferință: &rdquo;Să aducă un popă la ăștia!&rdquo;
Florin Prunea, revoltat după ce a văzut imaginile cu Mircea Lucescu de la conferință: ”Să aducă un popă la ăștia!”
Drama lui Samuel Asamoah a ajuns și &icirc;n L Equipe! Ultimele vești despre starea fostului jucător al lui FC U Craiova
Drama lui Samuel Asamoah a ajuns și în L'Equipe! Ultimele vești despre starea fostului jucător al lui FC U Craiova
Austriecii și-au făcut calculele! Ce vrea Rangnick &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia: &rdquo;Ar fi de dorit!&rdquo;
Austriecii și-au făcut calculele! Ce vrea Rangnick înaintea meciului cu România: ”Ar fi de dorit!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: &rdquo;Este prima noastră variantă!&rdquo;
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Nota lui Alexandru Băluță la debutul &icirc;n MLS! Rom&acirc;nul a fost cel mai slab din echipă
Nota lui Alexandru Băluță la debutul în MLS! Românul a fost cel mai slab din echipă
Alte subiecte de interes
Veste majoră &icirc;n prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuz&acirc;nd o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet &icirc;n țara lui! Novak Djokovic, primire istorică &icirc;n inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. &Icirc;n 20 de ore a plouat c&acirc;t pentru o lună

stirileprotv O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. În 20 de ore a plouat cât pentru o lună

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Reducerea numărului de parlamentari st&acirc;rnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

stirileprotv Reducerea numărului de parlamentari stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

C&acirc;știgătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

stirileprotv Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!