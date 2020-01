"O iubesc pe Kvitova, dar sper sa nu imi franga inima" DECLARATIA TURNEULUI vine din partea liderului WTA, Ashleigh Barty

Barty si Kvitova isi vor masura fortele in cel mai palpitant sfert de finala al tabloului feminin in aceasta editie a Openului Australian.

Ashleigh Barty s-a calificat cu emotii in sferturile de finala la Australian Open. Liderul WTA a trecut de americanca Alison Riske, scor 6-3, 1-6, 6-4 si va juca in urmatoarea faza a competitiei cu finalista de anul trecut, Petra Kvitova.

"O iubesc pe Petra, dar sper sa nu imi franga inima", a spus Ashleigh despre meciul programat sa aiba loc marti, 28 ianuarie.

Barty: “I love Petra, but let’s hope she doesn’t break my heart on Tuesday.”#AusOpen pic.twitter.com/HXXd5B4FqF