Pustoaica-minune a tenisului mondial, eliminata dupa un set decisiv pierdut cu 6-0 | Ce spun Simona Halep si Darren Cahill despre Gauff 

Simona Halep si Darren Cahill si-au exprimat parerile cu privire la cea mai tanara jucatoare in voga din WTA.

Simona Halep si Darren Cahill nu au refuzat ocazia de a-si exprima opiniile referitoare la aparitia fulminanta in circuit a jucatoarei Cori Gauff, care a reusit prima calificare in optimile unui Slam la varsta de 15 ani.

"Cat de buna este Coco Gauff? Este putin intimidant sa o privesti, nu doar jucand tenis pe teren, dar chiar si la conferintele de presa... cat de bine vorbeste. Tenisul ei este fantastic, noi nu suntem obisnuiti cu asta, cel putin de 20/30 de ani de la Martina Hingis si Steffi Graf. Tenisul in general a devenit un sport al jucatorilor experimentati, asa ca pentru o jucatoare de 15 ani sa vina si sa joace asa... noi speram sa continue sa faca ceea ce face. Ea arata ca si cum stie ce face", a declarat Darren Cahill pentru Wide World of Sports.

Simona Halep: "Sunt sigura ca va castiga un turneu de mare slem"



De cealalta parte, Simona Halep a spus despre Coco Gauff ca are potentialul de a castiga un turneu de mare slem curand: "(n.r. Tenisul actual) e un mare amestec, in care jucatoarea de 15 ani castiga meciuri la un Grand Slam si face ca lucrurile sa para usoare, iar cea de 29 de ani se retrage, deci si eu sunt aproape, dar sper sa nu ma retrag inca (rade). E uimitor ce face Cori Gauff si sunt sigura ca va acumula suficienta incredere incat sa castige unul dintre turneele de mare slem in curand", a spus Halep la Melbourne.

Senzatia tenisului feminin a fost eliminata insa astazi in optimile de finala ale Openului Australian, scor 7-6, 3-6, 0-6 de catre numarul 15 WTA, Sofia Kenin. In ciuda ultimului set dureros, Gauff va urca in premiera in top 50 WTA dupa finalul acestei competitii.