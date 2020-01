VICTORIE ISTORICA! AVEM PRIMUL CAMPION LA AUSTRALIAN OPEN | Cine este pustiul care a castigat trofeul la juniori

Din articol S-a antrenat cu Serena Williams si Cori Gauff

Romania bifeaza primul titlu castigat vreodata la Australian Open.

Romania are un campion la Australian Open 2020 in persoana juniorului Nicholas David Ionel. Tanarul roman in varsta de 17 ani, numar 552 ATP a castigat in proba de dublu masculin alaturi de elvetianul Leandro Riedi, impunandu-se in finala scor 6-7, 7-5, 10-4 in fata perechii Mijolak Lorens (Polonia) / Karlis Ozolins (Letonia).

Partida a durat o ora si douazeci si opt de minute si consemneaza primul titlu apropiat vreodata de un roman la Melbourne.

S-a antrenat cu Serena Williams si Cori Gauff



La doar 17 ani, juniorul Nicholas David Ionel s-a antrenat la finalul lui 2019 alaturi de Serena Williams si tehnicianul sau renumit, Patrick Mouratoglou. Tenismenul roman este membru al Academiei de Tenis Patrick Mouratoglou si a fost invitat pentru a participa la un stagiu de pregatire derulat la Boca Raton Resort & Club, in statul Florida.

Nicholas David Ionel, numar 552 in clasamentul ATP s-a antrenat cot la cot si cu Cori Gauff, revelatia anului in tenisul feminin, care a facut optimi de finala la Australian Open in proba de senioare.