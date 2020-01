Sofia Kenin este cea mai tanara finalista la Melbourne a ultimului deceniu.

Sofia Kenin este cea mai tanara finalista in ultimii zece ani la Australian Open. Americanca in varsta de 21 de ani s-a calificat in ultimul act eliminand numarul 1 WTA, Ashleigh Barty scor 7-6, 7-5.

Gratie acestei performante, Kenin va urca pentru prima oara in top 10 WTA, dar are sansa primului titlu de mare slem al carierei, lucru la care visa de cand avea doar cinci ani.

Inaintea finalei cu Garbine Muguruza, WTA a publicat un videoclip de cand Sofia Kenin era doar o pustoaica, iar Kim Clijsters a plimbat-o in backstage la turneul de la Miami si, printre altele, i-a facut cunostinta cu Andy Roddick si i-a aratat sala conferintelor de presa.

"Ce vrei sa castigi, US Open sau Wimbledon?" a fost intrebata Sofia la doar cinci ani. "Wimbledon", a fost raspunsul adorabil al micutei.

Sofia Kenin si Kim Clijsters s-ar putea duela in circuitul WTA incepand cu luna martie, cand belgianca in varsta de 36 de ani va efectua cea de-a doua revenire in tenisul feminin profesionist.