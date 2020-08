Nu l-ai mai vazut niciodata asa pe Djokovic! Ce a putut sa faca sarbul in semifinala castigata dupa 3 ore in turneul de la Cincinnati

Novak Djokovic inca depune eforturi pentru a se adapta la noile reguli ale tenisului, instaurate pe timp de pandemie.

Novak Djokovic nu s-a obisnuit inca cu noile masuri de preventie introduse pe terenul de tenis, in contextul pandemiei de coronavirus.

Dupa o ora si douazeci de minute jucate in semifinala turneului ATP Cincinnati cu Roberto Bautista Agut, Novak Djokovic a uitat ca nu are voie sa le inmaneze copiilor de mingi prosopul si a ajuns sa il culeaga de pe jos, amuzandu-se instantaneu de inadvertenta comisa.

De corona-maatregelen maken het er niet makkelijker op voor Novak Djokovic..???? pic.twitter.com/Smlqqyr909 — FOX Sports (@FOXSportsnl) August 28, 2020

Tot in acest meci, campionul en-titre de la Australian Open a invocat un time-out medical, sarbul acuzand dureri in zona cervicala inca de la inceputul saptamanii, motiv pentru care s-a retras din proba de dublu de la ATP Cincinnati.

In timpul in care a primit ingrijiri medicale, Novak Djokovic a purtat atat masca de protectie, cat si vizier, respectand intru totul procedurile impuse de organizatorii americani. Dupa incheierea meciului insa, Djokovic nu s-a prezentat la conferinta de presa, motivand ca nu se simte suficient de bine pentru a participa.

"A fost un meci foarte ciudat, trebuie sa spun. Nu stiu cum am castigat, ca sa fiu sincer, el a fost jucatorul mai bun. Nu m-am simtit deloc bine pe teren, din toate punctele de vedere. Nu am jucat ce am vrut, corpul nu m-a ajutat, dar cumva am reusit sa ies din meciul asta castigator," a declarat 'Nole' pe teren imediat dupa sfarsitul semifinalei.

De 3 ore fara un minut a avut nevoie Novak Djokovic pentru a trece de spaniolul Roberto Bautista Agut in semifinale, invingandu-l pe iberic scor 4-6, 6-4, 7-6 (0) si ajungand la un palmares incredibil in 2020, 22 de victorii si nicio infrangere.

In finala, Novak Djokovic se va duela cu Milos Raonic, care l-a infrant pe Stefanos Tsitsipas, scor 7-6, 6-3. Djokovic vs. Raonic se joaca astazi, 29 august nu mai devreme de ora 20:00, ora Romaniei; istoricul intalnirilor directe il da pe 'Nole' favorit clar, acesta conducandu-l pe canadian cu 10-0.

Novak Djokovic va avea o singura zi de pauza, in data de 30 august, primul meci al sau la US Open fiind programat taman in prima zi de concurs, in primul meci al sesiunii de seara pe Stadionul Arthur Ashe, impotriva bosniacului Damir Dzumhur (107 ATP).