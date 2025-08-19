GALERIE FOTO Cuvintele spuse de Alcaraz, când a văzut că va câștiga trofeul de la Cincinnati prin abandonul rivalului Sinner

Cuvintele spuse de Alcaraz, c&acirc;nd a văzut că va c&acirc;știga trofeul de la Cincinnati prin abandonul rivalului Sinner Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlos Alcaraz, un gest de mare campion, după abandonul italianului Jannik Sinner, în finala de la Cincinnati.

TAGS:
Carlos AlcarazJannik SinnerATP CincinnatiabandonTenis ATPfinala
Din articol

Carlos Alcaraz a trebuit să joace și să câștige doar cinci game-uri în finala turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati, pentru a-și apropia titlul de campion pentru prima oară în carieră.

Tenismenul din Murcia a fost beneficiarul direct al abandonului rivalului Jannik Sinner, care s-a retras din finală din cauza unei stări de rău.

Alcaraz, preocupat de starea de sănătate a lui Sinner

În cele douăzeci și trei de minute ale jocului, Sinner a fost observat palpându-și stomacul, dar rămâne de văzut dacă italianul nu a suferit în zona șoldului drept, problemă care ar putea fi mult mai serioasă, în vederea participării la US Open 2025.

Cu lacrimi în ochi, Sinner a fost consolat de Alcaraz, după ce italianul i-a comunicat că nu mai poate continua finala: „Nu te îngrijora. Primul lucru e să rămâi sănătos,” i-a comunicat Alcaraz lui Sinner.

„Am încercat să joc, dar sper că mă înțelegi,” i-a replicat Sinner, după ce Alcaraz a venit la banca sa de odihnă și l-a îmbrățișat.

Carlos Alcaraz

  • Alcaraz sinner finala
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sinner, consolat de Alcaraz

Dincolo de gestul afișat pe teren, imediat după abandon, Carlos Alcaraz a redactat un mesaj empatic la adresa rivalului său, după încheierea turneului.

„Îmi pare atât de rău pentru Jannik. Nimănui nu-i place să câștige atunci când adversarul se retrage, cu atât mai puțin într-o finală. Îți doresc o recuperare grabnică.

Cât despre mine, eu sunt mulțumit de modul în care a decurs săptămâna la Cincinnati și mă simt pregătit pentru Openul American,” a scris ibericul pe platforma X.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner italia trofeu wimbledon
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
Zelenski, liderii UE și Trump, față &icirc;n față la Casa Albă. &bdquo;Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina&rdquo;
ULTIMELE STIRI
&bdquo;E cu tentă sexuală, nu merge!&rdquo; Pantilimon și Raț, show &icirc;n direct cu Jennifer Lopez &icirc;n prim-plan
„E cu tentă sexuală, nu merge!” Pantilimon și Raț, show în direct cu Jennifer Lopez în prim-plan
&Icirc;nainte de transferul lui Louis Munteanu, CFR Cluj &rdquo;v&acirc;nează&rdquo; o lovitură de 5.600.000&euro;
Înainte de transferul lui Louis Munteanu, CFR Cluj ”vânează” o lovitură de 5.600.000€
Gigi Becali a dat verdictul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB
Gigi Becali a dat verdictul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Mamadou Thiam după ce a fost dat &rdquo;dispărut&rdquo; la U Cluj: &rdquo;FCSB a fost &icirc;ntotdeauna interesată!&rdquo;
Ce se întâmplă cu Mamadou Thiam după ce a fost dat ”dispărut” la U Cluj: ”FCSB a fost întotdeauna interesată!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Și-a călcat cuv&acirc;ntul! Gigi Becali a rupt &icirc;nțelegerea cu Denis Alibec: Am dat o grămadă de bani!

Și-a călcat cuvântul! Gigi Becali a "rupt" înțelegerea cu Denis Alibec: "Am dat o grămadă de bani!"

Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat

Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: "Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat"

Ioan Ovidiu Sabău &icirc;și scoate pălăria după Farul - U Cluj: Tot respectul și aprecierea mea!

Ioan Ovidiu Sabău își scoate pălăria după Farul - U Cluj: "Tot respectul și aprecierea mea!"

FCSB a luat decizia &icirc;n cazul lui Ngezana, după dezastrul din derby-ul cu Rapid

FCSB a luat decizia în cazul lui Ngezana, după dezastrul din derby-ul cu Rapid

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Gheorghiță, reinventat la U Cluj! Assist la debut și o săgeată către FCSB: Aici pot să driblez, să pierd mingea

Gheorghiță, reinventat la U Cluj! Assist la debut și o "săgeată" către FCSB: "Aici pot să driblez, să pierd mingea"

CITESTE SI
Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, &icirc;n Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu &icirc;l poate găsi

stirileprotv Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, în Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu îl poate găsi

Cine este Monica Crowley, cea care i-a &icirc;nt&acirc;mpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul &icirc;n care a fost implicată. FOTO

stirileprotv Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

&rdquo;Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online&rdquo;. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

stirileprotv ”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din m&acirc;neca Rom&acirc;niei pentru reconstrucția Ucrainei

stirileprotv Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din mâneca României pentru reconstrucția Ucrainei

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!