Carlos Alcaraz a trebuit să joace și să câștige doar cinci game-uri în finala turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati, pentru a-și apropia titlul de campion pentru prima oară în carieră.

Tenismenul din Murcia a fost beneficiarul direct al abandonului rivalului Jannik Sinner, care s-a retras din finală din cauza unei stări de rău.

Alcaraz, preocupat de starea de sănătate a lui Sinner

În cele douăzeci și trei de minute ale jocului, Sinner a fost observat palpându-și stomacul, dar rămâne de văzut dacă italianul nu a suferit în zona șoldului drept, problemă care ar putea fi mult mai serioasă, în vederea participării la US Open 2025.

Cu lacrimi în ochi, Sinner a fost consolat de Alcaraz, după ce italianul i-a comunicat că nu mai poate continua finala: „Nu te îngrijora. Primul lucru e să rămâi sănătos,” i-a comunicat Alcaraz lui Sinner.

„Am încercat să joc, dar sper că mă înțelegi,” i-a replicat Sinner, după ce Alcaraz a venit la banca sa de odihnă și l-a îmbrățișat.

