Număr unu mondial, Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) l-a provocat pe Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) pentru a paisprezecea oară, în istoria întâlnirilor directe dintre cei doi, în circuitul ATP.

Tenismenul italian nu a rezistat însă mai mult de cinci game-uri, în finala turneului de o mie de puncte de la Cincinnati, Ohio, astfel că scorul meciurilor a ajuns să indice 9-5 în favoarea spaniolului.

Jannik Sinner și-a cerut scuze în fața publicului american

Cu sportivitate, Jannik Sinner și-a cerut scuze în fața rivalului său, dar și în fața fanilor care au umplut până la refuz arena din Cincinnati.

Mulți dintre aceștia, au plătit peste 360 de dolari pentru un bilet, cât a fost prețul de pornire al tichetelor de acces în weekendul finalelor.

Derulată luni, finala competiției din Ohio nu s-a apropiat câtuși de puțin de înălțimea așteptărilor conturate după meciurile pasionante din finalele turneelor de mare șlem de la Paris și Londra, disputate de Sinner și Alcaraz în acest an.