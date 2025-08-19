GALERIE FOTO Ce risipă: ce le-a spus Sinner (1 ATP) fanilor care au plătit o avere ca să îl vadă abandonând în finala de la Cincinnati

Număr unu mondial, Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) l-a provocat pe Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) pentru a paisprezecea oară, în istoria întâlnirilor directe dintre cei doi, în circuitul ATP.

Tenismenul italian nu a rezistat însă mai mult de cinci game-uri, în finala turneului de o mie de puncte de la Cincinnati, Ohio, astfel că scorul meciurilor a ajuns să indice 9-5 în favoarea spaniolului.

Jannik Sinner și-a cerut scuze în fața publicului american

Cu sportivitate, Jannik Sinner și-a cerut scuze în fața rivalului său, dar și în fața fanilor care au umplut până la refuz arena din Cincinnati.

Mulți dintre aceștia, au plătit peste 360 de dolari pentru un bilet, cât a fost prețul de pornire al tichetelor de acces în weekendul finalelor.

Derulată luni, finala competiției din Ohio nu s-a apropiat câtuși de puțin de înălțimea așteptărilor conturate după meciurile pasionante din finalele turneelor de mare șlem de la Paris și Londra, disputate de Sinner și Alcaraz în acest an.

Peste 1500 de lei a costat cel mai ieftin bilet la finala dintre Alcaraz și Sinner

Comunicându-și regretul față de iubitorii tenisului, care au scos din buzunare sute de dolari pentru a urmări această finală într-o zi de luni, Jannik Sinner a spus următoarele:

„Îmi pare tare rău că vă dezamăgesc. De ieri am început să nu mă simt prea bine. Am crezut că mă voi simți mai bine după noaptea trecută, dar starea mi s-a înrăutățit.

Am încercat să ies pe teren și să joc, dar nu am mai putut. Îmi pare foarte rău pentru voi. Știu că unii dintre voi trebuie să mergeți la lucru luni sau să faceți alte lucruri, așa că îmi pare rău,” a transmis italianul, în cadrul ceremoniei de decernare a trofeelor.

Al cincisprezecelea meci direct dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner ar putea avea loc în finala US Open 2025.

Turneul de mare șlem de la New York își va începe probele individuale de duminică, 24 august.

