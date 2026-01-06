După evoluțiile bune avute în tricoul Petrolului în această primă jumătate de sezon, Sălceanu a ajuns în vizorul celor de la Rapid, care s-au arătat dispuși inclusiv la un schimb de jucători. Claudiu Tudor, președintele prahovenilor, anunța recent că Petrolul e interesată de fotbaliști precum Claudiu Micovschi, Rareș Pop sau Cristian Ignat.



Robert Sălceanu: "Sunt pregătit să merg la Rapid. Am aflat de pe Instagram de interesul lor"



Aflat în cantonamentul Petrolului din Antalya, Sălceanu a dezvăluit că a aflat întâmplător de interesul Rapidului, dar că este pregătit să facă pasul la o formație care visează la titlu.



"Mă bucur că există interes din partea Rapidului. Momentan sunt în cantonament cu Petrolul și sunt focusat la ce se întâmplă aici. Da, sunt pregătit, dar momentan sunt focusat aici.



Am aflat online. Nu știam nimic. Pur și simplu am văzut pe Instagram o postare. Ieri sau alaltăieri am văzut și confirmări din partea Rapidului și a Petrolului. Da, eu sunt pregătit. E important că am ajuns în atenția lor, dar, până la urmă, cel mai important ar fi să și ajung la un club de genul. Până atunci, dacă tot sunt la Petrolul, muncesc aici și poate pe viitor va fi și un transfer", a spus Robert Sălceanu, marți după-amiază, după meciul amical dintre Petrolul și Gaziantep, scor 1-1.

Sălceanu, eligibil pentru regula U21, s-a format la Dunărea Călărași, iar ulterior a mai jucat la Gloria Buzău și Petrolul Ploiești. În acest sezon, fundașul stânga a jucat în 16 meciuri, a marcat un gol contra lui FCSB și a oferit un assist într-o partidă cu FC Argeș.

