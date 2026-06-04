”Telenovela” transferului lui Ștefan Târnovanu s-a încheiat! Panathinaikos a luat decizia

”Telenovela” transferului lui Ștefan Târnovanu s-a încheiat! Panathinaikos a luat decizia Superliga
SPORT.RO
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În ultimele zile, s-a discutat intens despre un eventual transfer al lui Ștefan Târnovanu de la FCSB la Panathinaikos. 

TAGS:
Stefan TarnovanuFCSBGigi BecaliPanathinaikos
Din articol

Nikos Athanasiou, un jurnalist apropiat de clubul Panathinaikos, a oferit mai multe detalii despre un eventual transfer al lui Ștefan Târnovanu la formația greacă.

Panathinaikos nu este interesată de Ștefan Târnovanu

  • Tarnovanu
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Jurnalistul grec a confirmat faptul că Ștefan Târnovanu a fost propus la Panathinaikos, însă la fel de adevărat ar fi și faptul că grecii nu sunt interesați să îl transfere pe portarul lui FCSB.

În ultimele zile a fost o nebunie în legătură cu transferurile. Voi încerca să lămuresc niște aspecte, de exemplu, cazul lui Târnovanu, portarul român de la FCSB, care, dintr-un anumit motiv, a început să o urmărească pe Panathinaikos pe Instagram. El a fost propus la Panathinaikos, așa cum au fost propuși și mulți alți jucători, dar Panathinaikos nu este interesată de el”, a spus Athanasiou.

  • 3,8 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt.

De fapt, se pare că cei de la Panathinaikos îl doresc la echipă pe Odysseas Vlachodimos, portarul lui Newcastle, care, în ultimul sezon, a evoluat sub formă de împrumut la Sevilla. 

  • 4 milioane de euro este cota de piață a lui Odysseas Vlachodimos, conform Transfermarkt. 

Recent, Gigi Becali a declarat că ar fi dispus să îl lase pe Târnovanu să plece de la echipă pentru trei milioane de euro, însă finanțatorul a mărturisit ulterior că și-ar dori să obțină măcar cinci milioane de euro.

"Să dea banii Panathinaikos pentru Târnovanu și îl pot lua. Eu vreau 5 milioane de euro pentru el, atât cer", a spus Gigi Becali, conform Digisport.

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