”Telenovela” transferului lui Ștefan Târnovanu s-a încheiat! Panathinaikos a luat decizia

Nikos Athanasiou, un jurnalist apropiat de clubul Panathinaikos, a oferit mai multe detalii despre un eventual transfer al lui Ștefan Târnovanu la formația greacă.

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Jurnalistul grec a confirmat faptul că Ștefan Târnovanu a fost propus la Panathinaikos, însă la fel de adevărat ar fi și faptul că grecii nu sunt interesați să îl transfere pe portarul lui FCSB.

”În ultimele zile a fost o nebunie în legătură cu transferurile. Voi încerca să lămuresc niște aspecte, de exemplu, cazul lui Târnovanu, portarul român de la FCSB, care, dintr-un anumit motiv, a început să o urmărească pe Panathinaikos pe Instagram. El a fost propus la Panathinaikos, așa cum au fost propuși și mulți alți jucători, dar Panathinaikos nu este interesată de el”, a spus Athanasiou.

3,8 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt.

De fapt, se pare că cei de la Panathinaikos îl doresc la echipă pe Odysseas Vlachodimos, portarul lui Newcastle, care, în ultimul sezon, a evoluat sub formă de împrumut la Sevilla.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Odysseas Vlachodimos, conform Transfermarkt.

Recent, Gigi Becali a declarat că ar fi dispus să îl lase pe Târnovanu să plece de la echipă pentru trei milioane de euro, însă finanțatorul a mărturisit ulterior că și-ar dori să obțină măcar cinci milioane de euro.

"Să dea banii Panathinaikos pentru Târnovanu și îl pot lua. Eu vreau 5 milioane de euro pentru el, atât cer", a spus Gigi Becali, conform Digisport.