Sorana Cirstea, sigura pe ea inaintea meciului din optimi la RG: "E simplu: daca joc pe mana mea, tactica nu mai conteaza chiar atat de mult!" Profilul adversarei si cand va juca impotriva Tamarei Zidansek

Sorana Cirstea se simte ca la 20 de ani si este increzatoare in sansele unei calificari in sferturile Roland Garros.

La 31 de ani, Sorana Cirstea nu se lasa afectata de varsta, pe care o considera doar un numar pe hartie: "Nu numar anii pe pasaport. Ma simt mult mai tanara. Din punct de vedere fizic, mental, am 20 de ani si un pic. Nu ma gandesc prea mult la varsta, e un numar si nu are vreo relevanta. Ma gandesc mai mult la cum ma simt si sa ma bucur de viata," a declarat jucatoarea din Romania, calificata pentru a doua oara in optimi la Roland Garros.

In faza optimilor, adversara sa va fi Tamara Zidansek, numar 85 WTA, care a trecut in primele trei tururi de Bianca Andreescu, Madison Brengle si Katerina Siniakova. Zidansek a jucat 3 ore si 20 de minute in primul tur, invingand-o pe Andreescu, scor 6-7, 7-6, 9-7 si a mai bifat o revenire senzationala in turul al treilea, revenind dupa 0-6 in primul set cu Siniakova, pe care a intors-o, scor 7-6, 6-2 in urmatoarele manse.

Despre urmatoarea sa oponenta de la Paris, Sorana Cirstea a fost sincera si a rezumat presiunea urmatorului meci la propriul joc. Cirstea crede ca, atat timp cat isi va face jocul, tactica din cursul meciului are o pondere mai mica in a hotari rezultatul final.

"Din pacate nu o cunosc atat de bine, sper sa nu gresesc, dar nu cred ca am jucat vreodata cu ea. Uneori memoria mai imi da erori, insa antrenorul meu o va studia, va face tactica si imi va spune ce am de facut. Cred ca la mine lucrurile sunt simple: cand lovesc, sunt agresiva, joc pe mana mea si sunt curajoasa, tactica nu conteaza chiar atat de mult, insa ma astept la un meci greu. E absolut normal sa fii in forma daca te-ai calificat in turul 4, deci oricine era adversara ma asteptam la un meci greu. Voi incerca sa-l abordez cu aceeasi mentalitate si aceeasi atitudine," a prefatat Sorana Cirstea meciul din optimi cu Tamara Zidansek (85 WTA), intr-un interviu acordat Eurosport.

Dincolo de calificarea in sferturile Roland Garros, miza partidei consta intr-un cec in valoare de 255,000 de euro si in cresterea punctajului WTA cu 360 de unitati.

Profilul adversarei Soranei Cirstea din optimile Roland Garros



Tamara Zidansek (23 de ani, 85 WTA) din Slovenia este o jucatoare dreptace cu o inaltime de 1,68 metri care trece prin cea mai buna forma a scurtei sale cariere de pana in prezent. Zidansek a devenit jucatoare profesionista in 2015, noua ani mai tarziu decat Sorana Cirstea, care este cu 8 ani mai in varsta.

Sportiva slovena se afla la a treia participare la Roland Garros, dar 2021 e prima editie la care a reusit sa treaca de primul tur al tabloului principal. Sportiva slovena nu doar ca a reusit aceasta performanta, dar a legat trei victorii in fata numerelor 7, 84 si 68 WTA: Bianca Andreescu, Madison Brengle si Katerina Siniakova.

In primele trei meciuri la Paris, Zidansek a stat 6 ore si jumatate pe teren, dintre care 3 ore si 20 de minute doar in partida din turul inaugural, la sfarsitul careia a eliminat-o pe a saptea jucatoare a lumii, Bianca Andreescu.

Tamara Zidansek loveste reverul cu doua maini si are o viteza notabila de deplasare in teren. Calitatile defensive ale Tamarei sunt de luat in considerare in vederea acestui match-up cu Sorana Cirstea, careia ii place sa preia initiativa devreme in puncte si sa dicteze ritmul schimburilor de mingi.

Adversara Soranei din optimi nu a cucerit deocamdata niciun titlu WTA in proba de simplu, dar are doua finale jucate: la Bogota in acest an si la Nurnberg, in 2019.