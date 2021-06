"Sper sa ajunga in fazele finale si sa o invinga pe Serena Williams!" Ilie Nastase crede in forta Soranei Cirstea de a castiga turneul de la Roland Garros. CTP: "A lasat-o pe rusoaica in bocanci!"

Ilie Nastase are o dorinta pentru acest Roland Garros: sa o vada pe Sorana Cirstea invingand-o pe Serena Williams.

Calificarea Soranei Cirstea in optimile de finala a suscitat multa emotie in lumea tenisului romanesc. Ilie Nastase si Cristian Tudor Popescu au fost rapizi in a o lauda pe singura jucatoare din Romania ramasa in proba individuala a turneului de la Roland Garros.

"Chiar acum voiam sa o sun, sa o felicit. Nu ma asteptam sa fie atat de usor. O stim pe Kasatkina, e o adversara dificila. Acum o va intalni pe Tamara Zidansek. Toate meciurile sunt grele la nivelul asta, va fi o tensiune specifica.

Nu pot sa spun sigur ca Sorana e in cea mai buna forma a carierei. A mai avut turnee bune. Sigur, ultima performanta conteaza. Sper s-o tina tot asa, sa ajunga in fazele finale si sa o invinga si pe Serena Williams," a afirmat primul numar 1 ATP al Erei Open, Ilie Nastase pentru Gazeta Sporturilor. Sorana Cirstea s-ar putea duela cu Serena Williams in semifinalele competitiei, cu conditia ca cele doua jucatoare sa mai castige doua meciuri pe tabloul principal.

"Sorana – back to the future!

Cu cel mai bun joc de retur si contre vazut pana acum in turneul feminin, intrand 1m in teren pe serviciul 2 al redutabilei Daria Kasatkina si lasand-o „in bocanci” pe rusoaica dupa directe dure si un-doi-uri, Sorana Cirstea e in turul 4 la Roland Garros! La o optime de a egala sfertul de finala din 2009!" a scris jurnalistul Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

Sorana Cirstea o va infrunta pe slovena Tamara Zidansek (23 de ani, 85 WTA) duminica, 6 iunie. Ora de start a optimii de finala va fi anuntata de organizatori in cursul zilei de sambata.