LIVE VINERI DE LA 14:00 | Sorana Cirstea si Ana Bogdan lupta pentru calificari istorice in optimile Roland Garros! Profilul adversarelor: Daria Kasatkina si Paula Badosa

Sorana Cirstea si Ana Bogdan au vineri sansa calificarii in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros.

Ziua de vineri, 4 iunie poate fi exceptionala in istoria recenta a tenisului romanesc. Sorana Cirstea si Ana Bogdan vor juca pentru calificarea in saptamana a doua de concurs la Roland Garros.

Ana Bogdan si Sorana Cirstea au sansa de a-si asigura un cec in valoare de 170,000 de euro in caz de calificare in optimile de finala ale competitiei de la Paris. In plus, o accedere in turul 4 ar aduce cu sine 180 de puncte WTA.

Sorana Cirstea vs. Daria Kasatkina (0-1 H2H), ora 14:00, terenul 14



Prima jucatoare care va intra in focul provocarii turului 3 va fi Sorana Cirstea, care se dueleaza cu Daria Kasatkina (24 de ani, 37 WTA) in a doua partida programata pe terenul 14. Meciul Cirstea vs. Kasatkina va incepe imediat dupa incheierea intalnirii de pe tabloul masculin dintre Casper Ruud si Alejandro Davidovich Fokina.

Daria Kasatkina si Sorana Cirstea s-au mai intalnit o singura data intr-un meci oficial; se intampla in turul 2 la Madrid, in editia din anul 2018, cand rusoaica se impunea in minimum de seturi, scor 6-3, 6-1.

Pentru a ajunge in turul 3 la Paris, Kasatkina le-a invins pe Misaki Doi (79 WTA), scor 6-3, 5-7, 6-3 si pe Belinda Bencic (11 WTA), cu un dublu 6-2. Fostul numar 10 WTA are 4 titluri WTA in palmares, iar doua dintre acestea au fost castigate in acest sezon.

De partea apropiata a fileului, Sorana Cirstea a eliminat in primul tur numarul 20 mondial, Johanna Konta, scor 7-5, 6-2, dupa care a iesit triumfatoare dintr-un duel extrem de echilibrat cu Martina Trevisan (97 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-4.

Un succes in contul Soranei Cirstea ar reprezenta a doua calificare in optimi la Roland Garros. Ultima data cand Cirstea a ajuns in aceasta faza competitionala se intampla in 2009, editie la care romanca facea un pas in plus si sfarsea eliminata abia in sferturile de finala.



Ana Bogdan vs. Paula Badosa (1-0 H2H), dupa ora 18:00, terenul Simonne-Mathieu



In tarziul serii de vineri, Ana Bogdan va incerca sa isi consolideze avantajul scorului meciurilor directe cu Paula Badosa (23 de ani, 35 WTA). Cele doua s-au mai intalnit in turneul de 25k de la Sao Paulo in 2016, cand romanca isi adjudeca victoria, scor 6-4, 6-3.

Paula Badosa, dreptace, inalta de 1,80 metri a venit la Paris din postura de campioana a turneului WTA 250 de la Belgrad si traverseaza cea mai buna perioada a carierei sale de pana acum, confirmata de calificarea in turul 3 fara set pierdut. Badosa le-a invins pe Lauren Davis (86 WTA), scor 6-2, 7-6, respectiv Danka Kovinic (62 WTA), scor 6-2, 6-0.

Curios, Ana Bogdan a jucat un singur meci pentru a accede in a treia runda competitionala. In prima zi a turneului, Bogdan a trimis-o acasa pe jucatoarea din Italia care a fost cosmarul Romaniei in barajul de Fed Cup - Elisabetta Cocciaretto, dupa un meci incheiat 6-1, 6-3 dupa doar 65 de minute de joc.

In turul 2, jucatoarea nascuta la Sinaia a beneficiat de retragerea din intrecere a japonezei Naomi Osaka, pe fondul tensiunilor create in jurul subiectului obligativitatii participarii la conferintele de presa.

O victorie pentru Ana Bogdan in acest meci ar insemna cel mai bun rezultat facut in cariera la un turneu de mare slem.

Ana Bogdan si Paula Badosa vor intra pe teren de indata ce se va termina duelul dintre Pablo Carreno Busta si Steve Johnson. Ambele meciuri ale romancelor din turul 3 la Roland Garros 2021 vor fi transmise live text pe www.sport.ro.