Novak Djokovic si sotia lui au primit rezultatele celui de-al doilea test COVID-19 | Prim-ministrul Serbiei intervine: "E doar vina noastra"

Novak Djokovic si Jelena Djokovic s-au supus celui de-al doilea test COVID-19 dupa episoadele nefericite intamplate la Zadar, Croatia, in cadrul etapei secunde a turneului Adria.

Din fericire pentru liderul mondial si pentru sotia sa, rezultatele testului de azi au fost negative, spre deosebire de testele facute luni.

Intrati in perioada de autoizolare obligatorie de 14 zile, Novak si Jelena sunt in continuare asimptomatici, dar vor fi nevoiti sa respecte protocoalele medicale pentru a nu creste riscul transmiterii virusului.

Ana Brnabic, prim-ministrul Serbiei si-a asumat in cursul acestei saptamani vina pentru imbolnavirile suferite la Adria Tour, relatand: "E vina noastra, noi am relaxat masurile. Daca nu am fi facut-o, turneul nu ar fi avut loc. Djokovic a ascultat de recomandarile noastre, asadar vina ne apartine noua, nu lui Novak," a punctat conducatoarea guvernului sarb.

Pana in prezent, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki, Goran Ivanisevic, Novak Djokovic, Jelena Djokovic, antrenorul lui Grigor Dimitrov, Kristijan Groh si preparatorul fizic al numarului 1 ATP, Marko Paniki au fost persoanele infectate cu boala COVID-19 in urma derularii turneului de tenis Adria Tour.