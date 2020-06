Fost numar 12 ATP, Viktor Troicki si sotia sa insarcinata, depistati POZITIV! Cand va face Djokovic anuntul testului sau

Viktor Troicki (34 de ani) este al treilea tenismen care a participat la Adria Tour si a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. Numarul 184 ATP a confirmat vestea pe retelele sociale, dar si mai ingrijorator este faptul ca sotia sa insarcinata a fost de asemenea testata pozitiv.

"Este adevarat ca eu si sotia mea am fost testati pozitiv. Ea a fost testata vineri si dupa ce am aflat ca rezultatul este pozitiv, duminica am fost testati si eu si fiica mea. Fiica mea (n.r. Irina) a fost testata negativ, in timp ce eu si sotia mea am fost testati pozitiv," a declarat Viktor Troicki.

Viktor Troicki este unul dinte cei doi sarbi depistati pozitiv cu boala COVID-19, dupa Marko Paniki, preparatorul fizic al lui Novak Djokovic.

Intre timp, Andrey Rublev si Marin Cilic au anuntat ca, in ciuda faptului ca au fost testati negativ se vor autoizola pentru urmatoarele 14 zile.

In cursul zilei de azi, Novak Djokovic va anunta rezultatele testelor COVID-19 pe care le-a facut alaturi de familia sa in cursul zilei de luni, 22 iunie.