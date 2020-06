Novak Djokovic, AMENINTAT CU MOARTEA in Croatia! Ce mesaj i-au transmis ultrasii lui Hajduk Split

In centrul orasului Split, Croatia, un zid a fost platforma de raspandire a unui mesaj violent adresat sarbului Novak Djokovic, ca urmare a imbolnavirilor cu coronavirus consemnate in etapa din Zadar.

"Mori, Djokovic (n.r. din cauza coronavirusului), asta e dorinta noastra, salutari din Split, ne rugam lui Dumnezeu sa moara," au scris croatii in albastru pe un zid localizat in centrul orasului Split.

Cel mai probabil, mesajul a venit din partea fanilor clubului de fotbal Hajduk Split, recunoscuti ca una dintre cele mai periculoase grupari de ultrasi din sud-estul Europei.

Potrivit cotidianului sarbesc Telegraf, acest tip de mesaje, concordante cu viziunea Ustasei - miscare nationalista, terorista si separatista croata infiintata in 1929 - sunt frecvent intalnite in orasul Split, locatia unde poloistii clubului Steaua Rosie Belgrad au fost atacati in trecut in centrul orasului de catre ultrasii Hajduk Split, care aveau intentia de a-i injunghia. Anumiti sportivi au fost atunci nevoiti sa se fereasca sarind in mare si inotand sute de metri pentru a scapa de intentiile ucigase ale ultrasilor din Split.

Novak Djokovic, alaturi de sotia sa, Jelena au fost testati in cursul zilei de marti pozitiv la testul COVID-19 si se afla momentan in perioada de autoizolare de 14 zile. Liderul ATP a ajuns in aceasta situatie dupa ce a ignorat masurile anti-COVID-19 impuse de guvernele Serbiei si Croatiei in timpul desfasurarii etapelor Adria Tour de la Belgrad si Zadar.

