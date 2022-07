„Am zis 'scuze' și am fugit!” Irina Bara, poveste incredibilă: a fost la un pas să îl accidenteze pe Rafael Nadal la Roland Garros

Ediția 2022 a turneului de la Wimbledon a consemnat un debut cu victorie pentru Irina Bara (27 de ani, 122 WTA), care a învins-o pe Chloe Paquet, în runda inaugurală, dar a sfârșit eliminată în turul secund de ocupanta locului 4 mondial, Paula Badosa.

Sportiva din România a declarat, după încheierea campaniei sale pe iarba londoneză că a prins încredere și motivație, în urma partidelor bune făcute la Wimbledon și speră să poată reuși intrarea în top 100 WTA în actualul sezon.

Până atunci, Irina Bara a dezvăluit o poveste incredibilă, cu Rafael Nadal în prim-plan, petrecută la Roland Garros, în urmă cu doi ani.

Irina Bara: „Am fost aproape să-i fur titlul lui Nadal la Roland Garros 2020.”

„Eu sunt foarte mare fan Nadal, de el îmi place din toate sporturile. Îmi place foarte mult atitudinea lui, modestia. Cred că este sportivul care mă impresionează cel mai mult, cât de modest și de muncitor e. Cred că de când a început tenisul și până la acest moment s-a comportat la fel. La fel a muncit, dă 100 la 100 în fiecare meci, în fiecare antrenament, și asta aș vrea să iau și eu de la el. Să fiu tot timpul 100 la 100.

Am pățit la Paris în 2020, el se încălzea, voiam să merg în vestiar, și căram o baterie externă destul de mare. Și am vrut să nu-l deranjez, nu știam să mă duc, să nu mă duc, am tot așteptat, și am zis hai că mă duc. Am scăpat bateria și era să i-o scap pe picior. Mi-am zis asta mai lipsea, să-l accidentez pe Nadal la Roland-Garros. Am luat bateria, am zis scuze și-am fugit. Am fost aproape să îi fur titlul.

Nadal este printre singurii jucători care salută pe toată lumea. Nu mă cunoaște, dar dacă trece, salută. Pe mine, pe toți. Mi se pare, nu știu. Câteodată la fete nu te salută dacă le cunoști. Dar dacă mă salută Nadal, e ok,” a fost declarația simpatică făcută de Irina Bara pentru Treizecizero.

Rafael Nadal a câștigat ediția 2020 a turneului de la Roland Garros, desfășurată toamna, din cauza amânărilor cauzate de pandemie.