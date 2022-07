1,33 milioane de abonați numără canalul oficial de YouTube al turneului de la Wimbledon, care a stabilit că Simona Halep, și nu Rafael Nadal a fost jucătorul care a încântat cel mai puternic publicul prezent pe Terenul Central, în ziua 8 de concurs.

La scorul de 6-1, 2-1, 40-avantaj, Simona Halep i-a anulat Paulei Badosa șansa unui game câștigat pe propria servă printr-un punct dominat cu autoritate de pe fundul terenului.

Plimbând-o stânga-dreapta pe spanioloaică până la epuizare, Simona Halep a găsit timpul și curajul de a lovi direct câștigător, cu forehand-ul, în lung de linie, lăsând-o perplexă pe ocupanta locului 4 WTA.

Deși Rafael Nadal a stat 2 ore și 22 de minute pe teren, în meciul cu Botic Van De Zandschulp, Simona Halep a găsit, în cele 59 de minute ale meciului cu Paula Badosa, suficient timp pentru a reuși lovitura zilei, în ochii oficialilor de la Wimbledon.

Simona Halep revine pe Terenul Central miercuri, 6 iulie, cu ocazia sfertului de finală în care se va duela cu Amanda Anisimova. Partida va fi transmisă live text pe www.sport.ro.

Special Simona ​????​

Our 2019 champion defeats Paula Badosa 6-1, 6-2 to reach the quarter-finals#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/yux7UnL9Ro