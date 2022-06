Organizatorii Wimbledon au anunțat când va juca Simona Halep primul meci pe iarba londoneză, după 3 ani de absență

Simona Halep - Karolina Muchova, în primul tur la Wimbledon 2022, marți, după ora 17:00

13 iulie 2019 este data ultimului meci jucat de Simona Halep în turneul de la Wimbledon. În urmă cu 3 ani fără 2 săptămâni, sportiva din România juca cel mai bun meci al carierei, împotriva Serenei Williams, tocmai în finala întrecerii de la Wimbledon.

Partida avea să se încheie scor 6-2, 6-2, în mai puțin de o oră, într-unul din cele mai mari șocuri suferite de Serena Williams în întreaga sa carieră.

Simona Halep și Karolina Muchova se vor întâlni pe Terenul 1 în al doilea meci programat marți, 28 iunie. Partida va începe la scurt timp după încheierea meciului dintre Matteo Berrettini și Cristian Garin, fixat să înceapă la ora 15:00.

Halep și Muchova nu s-au mai duelat niciodată până în prezent, dar misiunea se anunță dificilă pentru Simona Halep, dat contextul rundei inaugurale.

Tuesday Order of Play at #Wimbledon

Iga Swiatek, Rafael Nadal and Serena Williams get the Centre Court as expected

Halep-Muchova, one of the best matchups of the first round goes on No. 1 Court pic.twitter.com/W9MfhsHCq3