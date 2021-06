Nici nu au stat pe ganduri! Favorita gazdelor turneului de la Wimbledon, descalificata cu mai putin de 24 de ore inaintea startului competitiei!

Johanna Konta a fost descalificata din turneul de la Wimbledon din cauza unui caz pozitiv de COVID-19 in staff-ul sau.

Favorita gazdelor turneului de la Wimbledon, Johanna Konta a fost descalificata cu mai putin de 24 de ore inaintea startului competitiei. Ocupanta numarului 31 WTA a fost considerata contact direct al unei persoane din staff-ul sau, infectate cu COVID-19, in consecinta va trebui sa se izoleze timp de 10 zile.

Konta va fi inlocuita pe tabloul principal de chinezoaica Yafan Wang, care o va infrunta pe Katerina Siniakova din pozitie de lucky loser. "Transmitem simpatiile noastre Johannei si speram sa o vedem cat mai curand inapoi pe teren," au comunicat oficialii Wimbledon pe Twitter.

Semifinalista la Wimbledon in 2017, editie in cadrul careia a eliminat-o pe Simona Halep in faza sferturilor de finala, Johanna Konta traverseaza o perioada nefasta in turneele de mare slem, incepand cu sezonul 2020. A fost eliminata in primul tur la Australian Open si Roland Garros atat in 2020, cat si in 2021.

La Paris, in urma cu o luna, Konta a fost eliminata in turul inaugural in minimum de seturi de catre Sorana Cirstea, scor 7-6, 6-2.

Desi nu a participat, Johanna Konta a facut show la Wimbledon 2021; in cadrul Media Day, Konta a facut o pauza din dat declaratii pentru a le transmite jurnalistilor ca filtrul de imagine este aplicat gresit. "Pot sa ma vad pe camera, nu am fost arsa de soare si nu stiu de ce arat atat de rosie. Nu stiu daca si voi vedeti acelasi lucru, dar sa stiti ca folosesc crema de soare," a fost interventia hazlie a Johannei Konta.