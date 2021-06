BREAKING NEWS: Simona Halep s-a retras de la Wimbledon si risca sa paraseasca top 10 WTA dupa 7 ani! "Imi anunt cu mare tristete retragerea. Am dat totul, dar corpul meu nu a cooperat!"

Din cauza accidentarii suferite la Roma, Simona Halep nu isi va putea apara titlul cucerit la Wimbledon in 2019.

Simona Halep s-a retras din turneul de la Wimbledon si va pierde 2000 de puncte WTA, ca urmare a imposibilitatii de a-si apara miile de puncte cucerite la precedenta editie a competitiei de Grand Slam din Marea Britanie. Este al doilea turneu de mare slem ratat consecutiv de Halep, dupa editia 2021 a Roland Garros.

Dubla ruptura musculara suferita la Roma i-a cauzat Simonei Halep primele doua absente in competitiile de Grand Slam din motive medicale.

"Cu mare tristete, trebuie sa imi anunt retragerea din turneu, intrucat gamba mea nu e complet recuperata. Am dat tot ce am avut pentru a fi gata de joc, dar, din pacate, corpul meu nu a cooperat," a anuntat Halep pe Instagram. "Dupa amintirile speciale de acum 2 ani, eram incantata si onorata sa pasesc din nou pe aceste terenuri spectaculoase, dar din pacate va trebui sa astept pana la anul pentru acele trairi," a adaugat Halep.

"Pot sa spun sincer ca sunt suparata si dezamagita pentru ca a trebuit sa iau aceasta decizia. Aceasta perioada in care am ratat doua turnee de mare slem a fost dificila pentru mine, provocatoare din punct de vedere mental si fizic. Vom vedea ce imi rezerva viitorul, dar sper ca ma va face o persoana mai puternica.

Va multumesc tuturor celor implicati in turneul de la Wimbledon pentru intelegere si sprijin, semnat Simo," a completat numarul 3 WTA.

In momentul de fata, Simona Halep ocupa locul 3 WTA, cu 6330 de puncte, dar pierzand 2000 de unitati coboara in actuala configuratie a top 10 WTA pana pe a zecea pozitie, cu 4330 de puncte, sub Iga Swiatek (4430 de puncte), dar momentan peste Karolina Pliskova (4285 de puncte).