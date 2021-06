7 ani si jumatate fara interupere in top 10 WTA ar putea fi opriti de o accidentare pacatoasa: Simona Halep are sanse mici sa ramana intre primele zece jucatoare ale lumii dupa Wimbledon 

Simona Halep vs. calculele: matematica este rezervata cu privire la sansele Simonei Halep de a ramane in top 10 WTA dupa Wimbledon.

Retragerea campioanei en-titre, Simona Halep din turneul de la Wimbledon va aduce cu sine un handicap notabil in ierarhia mondiala. Actualmente ocupanta a locului 3 mondial, cu 6330 de puncte, Simona Halep are sanse notabile de a ramane in top 10 WTA la finalul competitiei de Grand Slam din Marea Britanie, programata pentru perioada 28 iunie - 11 iulie, dar va cadea minim 5 pozitii in clasamentul mondial.

In urma cu 4 zile, Sport.ro scria ca Simona Halep se afla intr-o pozitie precara in clasamentul WTA si ca risca sa iasa din primele 10 jucatoare ale lumii dupa turneul de la Wimbledon. In configuratia de moment a clasamentului WTA, Simona Halep ar cadea pana pe locul al zecelea, cu 4330 de puncte, la 45 de unitati avans in raport cu sportiva din Republica Ceha, Karolina Pliskova.

Urcata in top 10 WTA din ianuarie 2014, cand ajungea pentru prima oara in sferturile de finala ale unui turneu de mare slem, Simona Halep se vede nevoita sa se impace cu posibilul, dar inca nu probabilul scenariu de a parasi top 10 mondial pentru prima oara dupa 7 ani si jumatate.

Pentru a ramane in top 10 WTA, Simona Halep are nevoie ca minim unul dintre urmatoarele scenarii sa aiba loc: Serena Williams sa fie eliminata inaintea semifinalelor, Karolina Pliskova sa fie eliminata inaintea fazei sferturilor de finala, dar nici in acest caz Halep nu ar fi sigura, intrucat poate fi intrecuta de mai multe jucatoare care ocupa pozitiile 10-20 WTA.

Dintre toate jucatoarele din top 10 WTA, doar Elina Svitolina si Serena Williams au ajuns in sferturi sau mai sus la ultima editie a turneului de la Wimbledon, aspect care inseamna ca niciuna dintre celelalte 6 participante (Naomi Osaka nu participa, dar are clasament superior Simonei Halep) nu va avea mai mult de 240 de puncte de aparat.

Situatia in top 10 WTA:



1. Ashleigh Barty, 7875 de puncte - eliminata in optimi la Wimbledon 2019, ramane in fata Simonei Halep

2. Naomi Osaka, 7346 de puncte - nu participa, eliminata in primul tur la WB 2019, nu va pierde niciun punct, ramane in fata Simonei Halep

3. Simona Halep, 6330 de puncte - nu participa, campioana la WB 2019, va pierde 2000 de puncte

4. Aryna Sabalenka, 6195 de puncte - eliminata in primul tur la WB 2019, o va intrece pe Simona Halep indiferent de rezultatul obtinut la Wimbledon

5. Elina Svitolina, 5835 de puncte - eliminata in semifinalele WB 2019, o va intrece pe Simona Halep indiferent de rezultatul obtinut la Wimbledon

6. Sofia Kenin, 5640 de puncte - eliminata in turul 2 la WB 2019, o va intrece pe Simona Halep indiferent de rezultatul obtinut la Wimbledon

7. Bianca Andreescu, 5266 de puncte - nu a participat la WB 2019, o va intrece pe Simona Halep indiferent de rezultatul obtinut la Wimbledon

8. Serena Williams, 4931 de puncte - finalista la WB 2019, o va intrece pe Simona Halep daca ajunge minim in semifinalele competitiei

9. Iga Swiatek, 4430 de puncte - eliminata in primul tur la WB 2019, o va intrece pe Simona Halep indiferent de rezultatul obtinut la Wimbledon

10. Karolina Pliskova, 4285 de puncte - eliminata in optimi la WB 2019, o va intrece pe Simona Halep daca ajunge minim in sferturi la Wimbledon 2021