"Pot sa bat jumatate dintre jucatorii din circuit fara sa ma antrenez prea mult!" Nick Kyrgios participa la Wimbledon dupa 4 luni de pauza, iar la dublu mixt va face echipa cu Venus Williams

Nick Kyrgios i-a enervat pe multi jucatori din circuitul ATP, afirmand ca poate bate jumatate din tenismeni fara sa se antreneze.

Nick Kyrgios este pregatit de startul turneului de la Wimbledon, pe care nu l-a putut incepe insa fara sa iste valva in circuitul ATP. Numarul 61 mondial nu a mai jucat niciun meci oficial de tenis din 12 februarie, cand ceda in 5 seturi un meci in care l-a condus pe Dominic Thiem cu 2-0 la seturi, in cadrul turului trei la Australian Open.

"In acest moment, cred ca pot sa bat jumatate din jucatorii din circuit fara prea multa pregatire. Stiu prea bine ca nimeni nu a vrut sa ma infrunte in primul tur, deci ma simt increzator pentru prima partida. Nu vreau sa spun ca sunt favorit, dar stiu exact cat de bine am jucat pe iarba, am castigat multe meciuri pe aceasta suprafata.

E adevarat ca Ugo Humbert a jucat un tenis incredibil in ultimele luni, dar am jucat cu multi jucatori, iar din punct de vedere tactic sunt in forma. Ugo e un mare jucator pe iarba, are o serva grozava, un backhand si un voleu bune, va fi dificil," a declarat Kyrgios prefatand meciul sau din turul inaugural, noteaza Punto de break.

In plus, Nick Kyrgios a afirmat cu claritate ca s-a deplasat la Wimbledon pentru a juca un tenis spectaculos, nu si pentru a castiga bani.

"Vreau sa merg la Wimbledon si sa ma distrez. Nu am jucat niciodata pentru bani, faima sau alte chestii de felul asta pentru ca nu asta mi-e firea si nu am s-o fac vreodata. Vreau sa joc pentru a-i distra pe oameni. Stiu ca sunt multi fani care vor asta de la mine si mai stiu ca le pot oferi acest tip de distractie. Tocmai din acest motiv merg la Wimbledon, sa ma distrez si sa-i distrez si pe altii cu jocul meu. Nu am sa ma conformez. Ce sunt eu, robot?", a spus Nick Kyrgios pentru The Telegraph, citat de ProSport.

Nick Kyrgios (61 ATP) vs. Ugo Humbert (25 ATP) este unul dintre meciurile programate pentru a doua zi de concurs la Wimbledon, marti, 29 iunie. In proba de dublu mixt, Kyrgios va juca alaturi de Venus Williams.