Trei romance au meciuri de foc in prima zi de concurs la Wimbledon: cati bani vor incasa pentru participarea in primul tur

Monica Niculescu, Irina Begu si Mihaela Buzarnescu vor juca luni, 28 iunie in prima zi de concurs la Wimbledon.

Cu 6 jucatoare calificate pe tabloul principal, Romania poate visa frumos la editia 2021 a turneului de la Wimbledon. Sorana Cirstea (45 WTA), Patricia Tig (63 WTA), Irina Begu (79 WTA), Ana Bogdan (92 WTA), Mihaela Buzarnescu (160 WTA) si Monica Niculescu (191 WTA) si-au asigurat cate €55,905 pentru participarea in competitia propriu-zisa, dar cauta victoriile care pot sa dea startul unor parcursuri lungi pe iarba londoneza.

In prima zi de concurs, Monica Niculescu - calificata dupa trei victorii in calificari - va avea onoarea de a juca pe terenul nr. 1, in compania Arynei Sabalenka (4 WTA), cap de serie numarul 2 la castigarea trofeului. Partida va incepe de la ora 15:00, fus orar romanesc. Niculescu si Sabalenka s-au mai intalnit o singura data, pe hard-ul de la Shenzhen, in 2018, cand invingatoare iesea sportiva din Belarus, cu un dublu 6-4.

Programul romancelor in prima zi de concurs la Wimbledon 2021



Monica Niculescu vs. Aryna Sabalenka, terenul 1, ora 15:00

Irina Begu vs. Katie Volynets, terenul 11, dupa ora 15:00

Mihaela Buzarnescu vs. Venus Williams, dupa ora 18:30

A doua jucatoare din Romania care va intra in turneu va fi Irina Begu, care se dueleaza cu Katie Volynets din SUA (19 ani, 199 WTA), jucatoare venita din calificari. Meciul va avea loc pe terenul 11, imediat dupa incheierea meciului dintre Facundo Bagnis si Miomir Kecmanovic si va fi prima intalnire directa intre Begu si Volynets.

Ultimul meci pe terenul 2 va fi jucat intre Mihaela Buzarnescu si Venus Williams, urmand sa inceapa dupa ora 18:30, ora Romaniei, la scurt timp dupa terminarea confruntarii dintre Daniel Evans si Feliciano Lopez. Mihaela Buzarnescu si Venus Williams s-au mai intalnit o data intr-un tur inaugural de Grand Slam: la Australian Open 2019, sportiva din SUA reusea sa recupereze un deficit de 0-1 la seturi si sa treaca de sportiva romana, scor 6-7, 7-6, 6-2.

In cadrul editiei din 2019, Mihaela Buzarnescu a fost singura jucatoare care a castigat set impotriva Simonei Halep, care avea sa devina campioana in acel an. In turul secund, Halep a invins-o pe Buzarnescu in trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-2.