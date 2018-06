Nastase anunta HEGEMONIA Simonei: "A venit momentul ei! O sa vina toate trofele gramada!"

Urmareste AICI finala Roland Garros dintre Simona Halep si Sloane Stephens.

Simona Halep a ajuns din nou in finala de la Roland Garros, iar acum pare ca a sosit momentul mult asteptat. Ilie Nastase crede ca Simona va fi greu de detronat dupa finala de azi.



"A venit momentul si pentru Simona! Joaca cel mai bun tenis pe care l-am vazut de cand a intrat in circuit. Nu-mi fac probleme ca o sa piarda. Nu mai conteaza infrangerea cu Ostapenko... Cand o sa ia unul, o sa fie gurmanda, o sa le ia pe toate. O sa vedeti. Simona juca prea defensiv inainte, acum ataca din primul pana in ultimul game. Am sunat-o pe Simona si am vorbit cu altcineva, ca ea era la interviu. I-am transmis sa joace ca si pana acum, sa loveasca mingea, sa serveasca la fel ca si pana acum si sa nu se enerveze daca va face si duble greseli, ca asa se intampla cand fortezi si cu al doilea serviciu", a spus Ilie Nastase la Digi.

