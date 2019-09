Naomi Osaka, un lider adevarat! Japoneza a incurajat-o pe Coco Gauff: "Coco, esti incredibila!"

Dupa victoria clara in fata adolescentei Cori Gauff, 15 ani, Naomi Osaka a invitat-o pe americanca sa participe cu ea la interviul de dupa meci, care este rezervat castigatoarei partidei.

Doar 65 de minute i-au trebuit liderului mondial pentru a se impune in fata neexperimentatei Cori "Coco" Gauff, cu scorul de 6-3, 6-0, in turul 3 al turneului US Open. Campioana en-titre a turneului, a facut un gest mare pentru Gauff, care a izbucnit in plans la finalul partidei, invitand-o sa participe alaturi de ea la interviul final.

Cori Gauff este revelatia acestui sezon din tenis, dupa ce la doar 15 ani a reusit sa ajunga in optimile turneului de la Wimbledon, eliminand nume sonore din tenis, precum Venus Williams si avand prestatii impecabile, punand in dificultate toate adversarele pe care le-a intalnit in calea sa.

Osaka o va intalni pe Belinda Bencic (12 WTA) in optimile de finala ale US Open. Cele doua jucatoare s-au mai intalnit de 4 ori pana in prezent, iar jucatoarea din Elvetia conduce detasat scorul intalnirilor cu 3 victorii in fata niponei.

Naomi Osaka catre parintii lui Cori Gauff: "Ati crescut o jucatoare incredibila!"

In cadrul interviului, japoneza a izbucnit in lacrimi si le-a transmis un mesaj si parintilor lui Gauff: "Nu ma consider un mentor. As dori sa spun, daca inca se afla in sala (parintii jucatoarei din America)...Ati crescut o jucatoare incredibila. Imi amintesc ca obisnuiam sa va vad antrenandu-va in acelasi loc ca si noi, iar pentru mine, faptul ca amandoua am reusit si inca muncim din greu, este incredibil! Cred ca sunteti uimitori. Coco, esti uimitoare!".

Ulterior, aflata in cadrul studioului ESPN, jucatoarea nipona si-a explicat gestul de invita pe Gauff la interviu alaturi de ea.

"Mi-a venit ideea când i-am strâns mâna la fileu. Avea deja lacrimi în ochi. M-am gândit... oamenii nu văd când noi mergem la conferinţele de presă. Oamenii ăştia care sunt pe arenă nu prea citesc o transcriere a conferinţelor de presă, nu văd interviurile. Mi s-a părut că ar fi frumos ca toţi aceşti oameni care, evident, au venit să o vadă şi să o încurajeze atât de mult, să o audă. A avut o săptămână atât de bună, aşa că am vrut să ia ceva pozitiv de aici", a spus Naomi Osaka pentru ESPN.