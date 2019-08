Osaka, OUT de la US Open?! "Sunt ingrijorata!" Anunt de ultima ora inainte de ultimul Grand Slam al anului

Vesti proaste pentru organizatorii US Open: campioana Openului American en-titre, Naomi Osaka s-a retras din turneul de la Cincinnati din motive medicale, iar prezenta sa la New York este actualmente sub semnul intrebarii.

Naomi Osaka s-a oprit in faza sferturilor de finala ale competitiei de la Cincinnati, inclinandu-se in fata Sofiei Kenin, jucatoarea cu cea mai mare crestere de forma din circuitul WTA in acest moment. Osaka a fost nevoita sa se retraga la scorul de 4-6, 6-1, 0-2.



„Anul trecut am castigat US Open, acum incerc sa joc la US Open.”

Naomi Osaka a aterizat gresit pe genunchi dupa miscarea de serviciu, iar dupa examinare medicul i-a bandajat genunchiul, informeaza The New York Times. Osaka a spus ca nu stie ce fel de accidentare a suferit, sustinand ca ea dispune in general de o toleranta foarte ridicata la durere.

Japoneza a cerut un time-out medical si a luat alaturi de medic decizia de a opri partida, pentru a nu-si agrava problemele. Naomi a declarat ca nu a simtit niciodata durere si ca nimeni nu a fost capabil sa ii comunice exact care ar fi problema sa de acum.

„Sunt un pic ingrijorata. Sa fi continuat meciul cu Kenin nu era sigur pentru mine. Acum nu ma gandesc cu adevarat sa castig US Open. Vreau doar sa am sansa sa joc acolo. Simt ca accidentarea asta are o sansa de 1% sa ma opreasca sa joc la US Open, iar asta ma ingrijoreaza. In final, probabil am sa joc, chiar daca doctorul imi spune sa nu joc. Probabil,” a spus Naomi Osaka.

Naomi Osaka ocupa primul loc in ierarhia WTA, iar o potentiala absenta a sa de la New York, coroborata cu o performanta istorica a Simonei Halep la Openul American ar putea conduce la urcarea Simonei pe primul loc in clasament.