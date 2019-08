Naomi Osaka a REVENIT pe locul 1 in clasamentul WTA! Reactia CIUDATA a jucatoarei japoneze: de ce nu se bucura

Naomi Osaka a revenit pe primul loc in clasamentul WTA, insa nu e prea fericita.

Naomi Osaka e din nou pe primul loc in clasamentul WTA. Evenimentul s-a petrecut inainte de US Open, acolo unde are multe puncte de aparat, fiind detinatoarea trofeului.

Ashleigh Barty a picat pe locul 2 dupa esecul de la Rogers Cup, in timp ce Simona Halep se mentine pe patru, chiar daca a pierdut si ea puncte importante la Toronto, fiind detinatoarea trofeului. Halep poate sa pice pana pe locul 8 daca nu participa la Cincinnati, romanca fiind accidentata.



Clasamentul WTA



1. Naomi Osaka 6.417 puncte

2. Ashleigh Barty 6.256

3. Karolina Pliskova 6.185

4. Simona Halep 5.223

5. Kiki Bertens 5.120

6. Petra Kvitova 4.780

7. Elina Svitolina 4.577

8. Serena Williams 3.995

9. Aryna Sabalenka 3.565

10. Sloane Stephens 3.189



Naomi Osaka: Locul 1 iti produce multe dureri de cap!

Naomi Osaka nu avut o reactie obisnuita dupa ce a revenit pe primul loc in ierarhia WTA. Jucatoarea japoneza era mai relaxata in ultima perioada, dupa ce a pierdut conducerea in clasamentul mondial.

"Este placut, dar in acelasi timp este o pozitie care necesita multa munca si iti produce multe dureri de cap! Nu pot sa ma las afectata de spusele oamenilor.

Trebuie sa muncesc din greu, dar e greu pe primul loc. Presiunea este mult mai mare si ai multe ganduri", a spus Osaka.



Clasament Turneul Campioanelor

Simona Halep sta mai bine in clasamentul WTA Race, cursa pentru Turneul Campioanelor, organizat anul acesta la Shenzen, cu premii istorice: campioana poate incasa 4,75 milioane de dolari daca va castiga toate meciurile din turneu. Simona Halep ocupa locul al doilea, fiind depasita doar de Ashleigh Barty,



1. Ashleigh Barty 4.887 puncte

2. Simona Halep 4.618

3. Karolina Pliskova 4.357

4. Petra Kvitova 3.766

5. Kiki Bertens 3.505

6. Naomi Osaka 3.347

7. Belinda Bencic 2.850

8. Bianca Andreescu 2.727