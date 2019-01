AUSTRALIAN OPEN | Kvitova, dezvaluiri cutremuratoare: "Nu ma puteam apropia de niciun barbat!" Cum a trecut peste cea mai mare trauma a vietii

Petra Kvitova - Naomi Osaka este marea finala de la Australian Open de pe tabloul feminin in acest an.

Inaintea marelui meci, Kvitova a vorbit in premiera despre cea mai mare trauma a vietii sale. Sportiva din Cehia a marturisit ca a ramas cu sechele serioase in urma incidentului din urma cu trei ani.



"Marturisesc asta pentru prima data. Este ciudat, sunt constienta, dar nu credeam ca voi mai putea juca la acest nivel. Nu a fost usor sa trec peste acel eveniment. Aici ma refer la parte psihica, nu la cea fizica. Mi-a luat foarte mult timp sa recapat increderea in oameni, in special in barbati. Nu puteam sta singură in preajma lor. Imi amintesc si acum prima zi in care am ramas singura. Era in vestiarul clubului la care ma antrenez in Praga. Am mers imediat la cei din staff-ul meu si le-am zis ca a fost mai bine decat ma asteptam", a declarat Kvitova.

In 2016, un hot a patruns in casa Petrei Kvitova din Cehia. Individul a incercar sa o jefuiasca si i-a pus un cutit la gat. In urma luptei cu talharul, Kvitova s-a ales cu rani serioase la mana stanga.